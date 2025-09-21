Goleada de un Guadalcacín FSF superior al Burela en Vista Alegre (1-4)

El Guadalcacín FSF ha logrado su primer triunfo de la temporada en la tercera jornada de la Primera División Iberdrola con una victoria de prestigio y totalmente merecida en Vista Alegre ante el CD Burela FS por 1-4 en un partido que dominó de principio a fin, se mostró superior en todas las facetas del juego y en el que lograron dobletes Lora y Rocío Molina. Sobre la pista, las de Andrés Sánchez, lideradas por Ame Romero una vez más, demostraron que a día de hoy están un escalón por encima de las gallegas, que solo apretaron en la recta final del partido y ya perdiendo por 0-4. Las anfitrionas siguen colistas, confirman que les va a costar mucho reaccionar tras la profunda renovación de su plantilla y que distan mucho de ser aquel equipo que se proclamó campeón de Copa el pasado curso y las pedáneas se colocan octavas con cuatro puntos.

El Guada FSF, tras su igualada de la pasada jornada en el Jerónimo Osorio, quería estrellar su casillero de triunfos y saltó a la cancha intenso y apretando al rival. A los doce minutos, su dominio obtuvo la recompensa esperada y abrió la lata con una diana de Lora, que batía a Ana Eliza tras aprovechar un error en la salida de balón de las burelesas. 0-1.

Las gallegas, que encaraban el choque con las bajas de Silvia Rubal y Gabi Lucchesi y con varias jugadoras tocadas, buscaron la reacción, pero antes del descanso llegó el 0-2 tras una contra después de que Ame Romero avisara con un tiro al poste. Nuevamente, una Lora que realizó un gran encuentro, abría distancia en el electrónico (18'). La argentina tocó lo justo para mandar dentro un lanzamiento desde dentro del área de su compañera Elena Aragón.

Tras el paso por vestuarios, las gallegas estaban obligadas a apretar el acelerador, pero fue el Guada FSF el equipo que volvió a marcar. Un disparo de Rocío Molina desde fuera del área que tocó Ana Eliza sin llegar a despejar supuso el 0-3 (23'). El Burela FS ya lo tenía casi todo perdido y durante muchos minutos arriesgó con portera-jugadora. Laura Barranco pudo reducir diferencias antes de que Ame Romero perdonase. Al 0-4 le puso la firma Rocío Molina tras regatear a la portera brasileña (27') después de un buen pase de Ame Romero.

El encuentro estaba visto para sentencia y en el tramo final, las locales se lanzaron al ataque. Lara y Sydorenko perdonaron y no lo hizo Lara Díaz convirtiendo un servicio rápido en una gran arrancada de Laura Barranco. 1-4 (37').

El resto de la jornada

Sorpresas en la tercera jornada liguera, con las victorias de Torcal sobre Les Corts, que impide el pleno de las catalanas y también de la Penya Esplugues, que remontaba un 0 a 2 en contra ante el Ourense Ontime. También suma su primer triunfo el STV Roldán de Kilian Belmonte, que asaltaba el feudo tuecho de un CD Chiloeches que llegó a soñar con dar la campanada.

El Melilla CD Torreblanca se queda como líder en solitario, tras los tropiezos de Les Corts y del Arriva SD Alcorcón ante el LBTL Futsal Alcantarilla, después de superar el conjunto de Gustavo Bravo al MRB Móstoles y mantener el pleno de victorias en el arranque liguero. El Poio Pescamar se aúpa a la segunda posición a costa de la AD Ceuta, en una jornada en la que el vigente campeón, el Futsi At. Navalcarnero, empataba a un tanto con el Castro Bloques Cando.

Un compacto Nueces de Ronda Atlético Torcal minimizó el buen hacer sobre la cancha de Les Corts UBAE. Las catalanas han pasado de tocar el cielo la semana pasada con su triunfo ante el vigente campeón, a caer por la mínima a domicilio ante una escuadra malagueña muy compacta con un gran derroche en labores defensivas.

Tras la derrota la semana pasada ante el Les Corts UBAE, sumada a la falta de rotaciones por las bajas, marcaron el desarrollo del encuentro ante el Castro Bloques Cando, que también acumulaba ausencias. En un partido competido, con alternativas en el juego, los tantos llegaban en el tramo final de manera equitativa para cerrar el duelo con un valioso empate para la escuadra chairega.