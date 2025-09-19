El Guadalcacín, a pescar en las procelosas aguas del Burela

El Guadalcacín FSF busca este sábado la primera victoria de la temporada en casa del Burela, vigente campeón de la Copa de la Reina y actual colista de la clasificación de la Primera División femenina tras las dos primeras jornadas. El encuentro, que se disputará en el Pabellón de Vista Alegre de la localidad gallega, arrancará a las 18:30 horas. Se trata de una buena oportunidad para el equipo de Andrés Sánchez para sumar el primer triunfo de la competición después de la derrota por 4-2 en casa del Móstoles en la primera jornada y del empate 'in extremis' en la localidad jerezana frente al Poio Pescamar a dos tantos cuando las guadalcacileñas ya saboreaban los tres puntos.

El equipo de Guadalcacín está situado fuera de los puestos de descenso con un punto en una clasificación que cierra precisamente su rival este sábado, que al igual que el Ourense y el Chiloeches, no ha estrenado el casillero de puntos. Un empate mantendría muy probablemente a las de Andrés Sánchez fuera de los puestos de peligro, pero una derrota supondría que las gallegas adelantarían al cuadro jerezano, que se desplaza con mucha ilusión y con ganas de realizar un buen encuentro que se traduzca en un mejor resultado.

Un Burela nuevo e inferior

Mucho ha cambiado el Burela que se proclamaba campeón de la Copa de la Reina hace unos meses venciendo en la final al Torreblanca Melilla con el actual. El club cuenta con una deuda de 690.000 euros , según desveló José Luis Suárez, nuevo presidente de la entidad, en una asamblea que se llevaba a cabo al término de la pasada temporada. La idea de la nueva dirigencia es acometer un plan de ahorro para saldar los débitos en los próximos cuatro años y la primera acción a tomar fue dar la baja a prácticamente el plantel completo que hizo al equipo campeón de Copa. De hecho, de la plantilla de la pasada temporada sólo queda una de las porteras, Ana Eliza, y el resto del equipo se ha configurado con jugadoras de Segunda División. También se ha estrenado en el cargo Belén Feal al mando del banquillo.

En las dos primeras jornadas, el Burela se las ha tenido que ver con los dos primeros clasificados: debutaba en casa con una derrota (1-7) frente al Melilla Torreblanca, precisamente el rival al que venció en la final de Copa; mientras que la pasada semana caía 6-2 frente al Alcorcón. "Nos vamos a enfrentar a un histórico del fútbol sala nacional, el equipo que ha sido el mejor del mundo, junto a Futsi el que más títulos tiene, y el que más capacidad económica tenía hasta la irrupción de Melilla", afirma Andrés Sánchez, técnico guadalcacileño. "Pero el patrocinador principal -añade- que tenía ha quebrado y hay una deuda muy importante y se le han ido 15 jugadoras y sólo se ha quedado una de las porteras. Es un equipo confeccionado con jugadoras de Segunda División y debe ser uno de los partidos que podamos ganar, es uno de nuestros rivales directos que todavía no se ha adaptado a la competición".

Con respecto a su equipo, el entrenador avisa: "Vamos con mucha ilusión, la semana ha sido muy buena de entrenamientos y ahora afrontamos tres partidos en siete días, primero Burela este sábado, el martes Vigo en la Copa de la Reina y el sábado que viene Alcorcón. Tenemos tres partidos brutales, a ver si podemos puntuar een Burela y el resto ya se irá viendo. Mis jugadoras están comprometidas, ilusionadas y el rival no es el de antaño, no está formado por estrellas sino por jugadoras más terrenales y hay más posibilidades de puntuar, pero hay que ponerse el mono de trabajo y saber leer bien el partido, porque aunque no sea el Burela de antaño es un equipo de Primera y nos puede poner la cara colorada".

