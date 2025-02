Golpe de autoridad de un gran Xerez Toyota ante Avanza Jaén (4-2)

Partidazo en el Ruiz-Mateos. El Xerez Toyota Nimauto ha logrado este sábado un triunfo convincente y de calidad, con remontada incluida, por 4-2 frente al Avanza Jaén, uno de los gallitos del Grupo 5 al que ya derrotó en la primera vuelta por 0-1 y que llegaba por delante en la clasificación. Excelente choque entre dos escuadras que fueron a por el partido desde el pitido inicial y que se mostraron intensas en una tarde en la que los porteros también tuvieron una gran cuota de protagonismo. De todos modos, este encuentro mostró que los xerecistas han recuperado las mejores sensaciones y que están varios cuerpos por delante de los jiennenses.

El cuadro de Isco Torres avanza en la tabla y se ha colocado ahora tercero con los mismos puntos que su rival 43, pero con un partido menos, ya que todavía debe finalizar el que se suspendió por el mal estado de la pista a finales del pasado mes de enero en Alcalá ante Social Energy con el marcador a su favor (1-3). Duerme líder Mengíbar con 46 unidades, una menos que ElPozo, que recibe este domingo al Cádiz Virgili.

Juaki realizó un gran encuentro y tuvo intervenciones espectaculares. / Eduardo Ra

El encuentro no defraudó, empezó con dominio local y cuando más apretaban los xerecistas fue Avanza el equipo que se adelantó en el marcador con un gol de Dani Giasson en el minuto nueve tras mandar dentro una falta tocada en corto. 0-1. El tanto no achicó a los de Isco, que no bajaron la guardia, aunque el rival a la contra era peligroso y obligaba a un inspiradísimo Juaki a tirar de reflejos. En el 12', evitó el 0-2 al desviar un trallazo de Molero.

El intercambio de golpes era continuo, los visitantes se mostraban firmes atrás y no daban concesiones. Álex Constantino tuvo el empate y también Tote en un doble penalti sin barrera que sacó con la mano derecha el meta Quesada (16'). Juaki seguía a lo suyo y mantuvo vivo a su equipo, que logró la igualada en el minuto 17. Christian empataba tras un recorte de cine y colocando el balón fuera del alcance del cancerbero jiennense. 1-1.

Con tablas se llegó a un descanso que ambos conjuntos se habían ganado. El choque no defraudaba y la grada apretaba, animando a los suyos, que comenzaban a mostrar el nivel de las grandes tardes.

Los xerecistas celebran uno de sus cuatro dianas al Avanza. / Eduardo Rabaneda

El segundo acto arrancó con la misma dinámica y con un tiro al larguero de Dani Giasson. El tiempo volaba y los porteros seguían imponiéndose. Los últimos diez minutos fueron de auténtico infarto y de lujo. En esta oportunidad fue el Xerez Toyota el conjunto que no perdonó a base de insistir. Manu Orellana le daba la vuelta al resultado tras una bonita acción de calidad. Su celebración, besándose el escudo, animó mucho más si cabe al numeroso público que se dio cita en el pabellón Ruiz-Mateos. 2-1. Minuto 34.

Y casi sin tiempo para festejar la ventaja llegó el tercero, esta vez de Tote, de cabeza, después de un rechace. 3-1. Minuto 37. Quique García, técnico de Avanza, pidió tiempo muerto y su equipo pasó a jugar con portero-jugador. Tenía que arriesgar si querían hacer daño a un Xerez Toyota lanzado y completando sus mejores momentos. De hecho, Joselito le puso su firma al 4-1 en el 38' con un lanzamiento lejano sabiendo que no había portero. El partido llegó a si final con un nuevo gol. Titín recortó distancias y dejó el electrónico en 4-2 también en el 38'.