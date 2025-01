Suspendido el Energy Alcalá-Xerez Toyota Nimauto por el mal estado de la pista

El encuentro entre Social Energy Alcalá y Xerez Toyota Nimauto, correspondiente a la 18ª jornada de liga del Grupo 5 de Segunda B, que se disputaba este domingo en el pabellón Domingo Plácido Fernández Viagas de la localidad sevillana fue suspendido a los doce minutos por el mal estado en el que se encontraba la pista por culpa de las lluvias caídas durante los últimos días y por la humedad cuando el marcador era de 1-3 favorable a los xerecistas, que llegaban a esta cita tras empatar en casa a uno contra el Jaén B. Kike (2') y Joselito, por partida doble (7' y 11') habían anotado para el combinado azulino.

El acta

El colegiado principal Nicolás López Valero y los otros dos árbitros que le acompañaban, Alberto Alguacil Ibáñez y Manuel García Redondo, escribieron en el acta en el apartado de deficiencias observadas en el terreno de juego e instalaciones que "el partido se detuvo debido a que las líneas de demarcación del terreno de juego y la zona de banda contigua a la grada (contraria a banquillos) se encontraba resbaladiza debido a la humedad y la lluvia, suponiendo un peligro considerable para los jugadores y árbitros".

Igualmente, detallan: "El encuentro se suspendió faltando 8:11 minutos para el término del primer período debido a que las líneas de demarcación del terreno de juego y la zona de banda contigua a la grada (contraria a banquillos) se encontraba resbaladiza debido a la humedad y la lluvia, habiendo comenzado con unas condiciones aptas, pero empeorando en el transcurso de la primera parte, provocando numerosos resbalones suponiendo un peligro considerable para los jugadores y árbitros. Tras una suspensión temporal de 20 minutos intentando por todos los medios que las condiciones de la pista mejoraran, se suspende definitivamente. El equipo local se encontraba ubicado a la derecha del cronometrador y el equipo visitante a la izquierda. El balón se encontraba a la altura del punto de 10 metros de la portería defendida por el equipo local cuando el juego fue detenido (a la derecha del cronometrador). El partido se reanudará con balón a tierra a favor del equipo local, que se encontraba en posesión de este cuando el juego fue detenido. El resultado del encuentro era de 1 a 3 a favor del equipo visitante. Las faltas eran 3 cometidas por el equipo local y 1 falta del equipo visitante . No se habían mostrado tarjetas a ningún equipo. (Suspendido en el minuto 12)".

Isco Torres, resignado

Isco Torres, técnico azulino, se mostró sorprendido por el cambio de pista del cuadro local, que normalmente disputa sus partidos en otro pabellón, y explicó: "Nos han tocado vivir circunstancias atípicas Alcalá. El partido se tuvo que suspender por el estado de la pista, que no era el idóneo, estaba en malas condiciones, es verdad, pero no es la pista en la que este equipo suele jugar. Nos comentaron que contra rivales como el nuestro prefieren jugar en este pabellón y, finalmente, el partido no se pudo disputar".

El preparado xerecista admite, de todos modos, que "la pista estaba peligrosa por la humedad, resbalaba y hubo jugadores que sufrieron caídas que podían haber acabado en lesión. Ahora, habrá que buscar fecha para reanudarlo. Llevábamos doce minutos de partido en los que estábamos muy serios y nos habíamos adelantado en el marcador. A pesar de que el rival nos empató, seguimos a lo nuestro, atacando y buscando la portería contraria. Las circunstancias no eran buenas para ninguno de los dos equipos, pero habíamos encontrado puerta y con 1-3 acabó todo. Los árbitros, mayormente a petición del equipo local, decidieron que el choque no se podía jugar por las condiciones y ya está. Hay que aceptarlo y esperar nueva fecha. No es lógico que nos cambien de pista cuando ellos tenían la habitual disponible para sufrir esto. Salimos de nuestra ciudad y ahora hay que volver a hacer el viaje cuando el domingo contábamos con muchos aficionados desplazados".