Golpe de mano del Jerez Industrial en casa del Portuense (0-2)

El Jerez Industrial ha conquistado el José del Cuvillo (0-2) y se convierte en el primer equipo esta temporada capaz de sumar en terreno delk líder, un Racing Club Portuense que sufre la segunda derrota consecutiva tras caer la pasada jornada en casa del Barbate. Los de José Manuel Mena, por contra, consiguen ganar por segunda semana consecutiva y tamvién a domicilio tras vencer hace unos días en casa de la Balona B. El cuadro jerezano tenía un complicadísimo desplazamiento a El Puerto de Santa María para enfrentarse al equipo de Juanjo Durán, entrenador blanquiazul en su día y que cuenta con una plantilla se podría decir que de superior categoría. Con estos tres puntos, el Jerez Industrial es quinto con 41 puntos, a uno del Rota, al que se le ha restado dos tras su empate en Chipiona, y a dos de la Roteña (tercero), que ha caído en su feudo contra el Arcos. Jornada redonda.

Los racinguistas contaban por victorias todos sus partidos en El Cuvillo... hasta que ha pasado por allí un Jerez Industrial que ha maniatado bien al líder y ha sabido aprovechar sus ocasiones. Jesús Serrano y Candi han anotado los goles industrialistas ante un Portuense que ha acabado con diez por la expulsión del jerezano Dani Laínez y al que anularon un gol de falta de Kevin Bonilla por fuera de juego previo de un jugador local que intentó rematar el balón partiendo de posición antirreglamentaria.

Los blanquiazules, con el refuerzo de Cristian Tejero de última hora, se presentaba en el José del Cuvillo con la necesidad de seguir sumando para no verse alejado de la cuarta plaza, pero la empresa no era fácil, ya que enfrente estaba un líder que todavía no había cedido puntos en los doce partidos que había disputado como local esta temporada. Mena apostó por Kike en la portería, Joselito y Selu en los laterales, Candi y Juanlu en el centro de la zaga; un centro del campo con Boli, Salvi, Chaves y un ataque formado por Legupín, Jesús Serrano y Dani Herrera. En el Portuense, Juanjo ponía de inicio a Manu López, Fernando, Álex Colorado, Manu Heredia, Javi Tamayo, Urri, Cristian, Mario Casero, Roberto Barba, Fran García y Dani Laínez.

Primera parte muy igualada

Los primeros minutos fueron de tanteo, dominio alterno y sin ocasiones, con demasiado respeto entre ambos equipos. Ni Portuense ni Jerez Industrial lograban acercarse con peligro, aunque conforme fue avanzando la primera parte el Racing se hacía con algo más de dominio y lo intentaba, sobre todo por la banda de Manu Heredia. De cualquier forma, el Industrial se defendía muy bien y el primer acercamiento fue visitante con un disparo de Salvi tras recibir de Chaves, marchándose el esférico fuera. La réplica la puso el Racing minutos después con una ocasión clarísima en las botas de Javi Tamayo, respondiendo Kike con un paradón.

Boli, en una disputa, sufría un golpe en la cabeza y tras ser atendido durante unos minutos, tenía que dejar su puesto entrando por él Alberto Fernández. Por este motivo, el colegiado del encuentro alargó varios minutos la primera mitad, que acababa con empate sin goles y pocas ocasiones.

0-1 y gol anulado al Portuense

La decoración cambió por completo tras el paso por los vestuarios, el Jerez Indudstrial dio un paso adelante y tras un par de acercamientos peligrosos lograba abrir el marcador. Salvi ponía una falta al corazón del área, Manu López despejaba de puños hacia el centro y el balón rebotaba en Jesús Serrano y entraba en la meta local. Poco después llegaba la jugada polémica del partido en una falta en el pico del área que sacaba el exindustrialista Kevin Bonilla que acababa con el balón en el fondo de la red. Sin embargo, el árbitro anulaba el tanto a instancias de su asistente por fuera de juego de un atacante, que estaba adelantado en el momento del golpeo y que hizo intento de rematar, obstaculizando la visión a Kike.

La falta del gol anulado a Kevin por fuera de juego de un atacante racinguista.

El jugador del Racing que partió adelantado intentó rematar la falta.

Al Portuense no le quedaba otra que irse arriba para intentar empatar el partido y comenzaba a dejar huecos en la zona de atrás. Manu Heredia veía la tarjeta roja una vez sustituido y poco después el Racing se quedaba con diez al ver Laínez la roja directa tras cortar el avance del debutante Cristian Tejero, que se marchaba como una bala hacia la portería local. El Portuense atacaba y el Jerez Industrial se defendía bien y esperaba una contra para sentenciar el encuentro. Y llegó ya con el minuto 90 en el electrónico. Candi anotaba el 0-2 tras otra jugada a balón parado. Salvi centraba, un defensa rechazaba, Dani Herrera buscó una chilena que fue un pase a Candi, que, en posición legal materializaba el segundo que certificaba la victoria del Industrial en el José del Cuvillo.