El líder Racing Portuense examina al Jerez Industrial

El Jerez Industrial se mide este domingo (11:30) en el José del Cuvillo al Racing Club Portuense, líder del grupo gaditano de la Primera Andaluza, un partido que es un auténtico examen para los de José Manuel Mena, quienes rompieron hace siete días la mala racha regresando a la senda de la victoria ocho jornadas después tras superar a domicilio a la Balona B por 0-3, tres puntos que vinieron como agua de mayo al equipo blanquiazul, que sigue a una victoria del play-off de ascenso que cierra el CD Rota en la cuarta plaza con 41 puntos.

La salida al histórico campo de El Puerto de Santa María es la más complicada de la temporada. Eso es al menos lo que indican los números, ya que el Racing Club Portuense es el único equipo del grupo que cuenta por victorias todos sus partidos como local: 12 partidos, 12 victorias; 36 puntos de 36 posibles. Casi nada. El segundo en esa tabla es precisamente el Jerez Industrial, a nueve de distancia (27).

El conjunto que entrena Juanjo Durán, exentrenador industrialista, basa su potencial precisamente en su feudo, porque lejos de allí sólo ha sido capaz de sumar 13 puntos, aunque el Jerez Industrial se desempeña aún peor como visitante y sólo ha logrado 11 unidades y dos victorias en doce encuentros, aunque la última fue hace una semana en casa del penúltimo de la fila.

Así que el partido se presenta especialmente complicado para un Jerez Industrial que, no obstante, debe mejorar en este tramo final superada la mala racha -o eso esperan sus aficionados- para engancharse al tren del play-off de ascenso. Para eso, la directiva ha realizado un importante esfuerzo reforzando la plantilla, llegando en las últimas semanas futbolistas de la talla de Dani Jurado para apuntalar el centro de la defensa, o Joselito Zambrano, lateral izquierdo profundo. A esto hay que unir las recuperaciones dos hombres clave en el esquema de Mena como son Legupín y, sobre todo, Dani Herrera, el pichichi de la categoría que a pesar de estar varias semanas de baja sigue al frente de la tabla aunque empatado a 15 tantos con Porrúa, delantero del Arcos.

Clasificación 1ª Andaluza

Por su parte, el Portuense le saca tres puntos a la Roteña, pero aún no se le ha computado el partido en Taraguilla suspendido por el colegiado a falta de pocos minutos cuando el marcador reflejaba una victoria de los visitantes por cero a uno, ya que Competición aún no ha cerrado el expediente. Los racinguistas tienen un equipazo con futbolistas de la talla del portero Manu López, muchas temporadas defendiendo los colores del Rota en Tercera División; el lateral izquierdo Roberto Barba (ex Ciudad de Lucena), Ángel Jiménez, Dani Laínez, Urri, Álex Colorado, Fran Jiménez (Xerez CD), Javi Tamayo (Guadalcacín y Xerez DFC) o el exindustrialista Kevin Bonilla.

También juega este domingo (12:00) el CD Guadalcacín, que recibe a la Balona B en el Antonio Fernández Marchán con el objetivo de sumar la cuarta victoria consecutiva. Los azulones atraviesan un extraordinario momento de forma, han ganado consecutivamente a dos gallitos como Puerto Real y Guadiaro, vienen de derrotar al Algeciras B y tienen un año más la permanencia prácticamente atada. Ocupan la octava plaza con 35 puntos, a seis del play-off de ascenso y no deberían tener problemas para doblegar al penúltimo clasificado, que pasa por un bache de cinco derrotas seguidas.