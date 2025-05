Un gran Llamas vende cara su derronta ante Davidovich en su estreno en Roland Garros (3-1)

Pablo Llamas ya ha escrito con letras mayúsculas su nombre en Roland Garros. El jerezano, que pasó la fase previa tras tres triunfos, ha caído en la primera ronda del cuadro final del torneo parisino ante el malagueño Alejandro Davidovich con la cabeza alta y poniendo en serios apuros al número 29 del Ranking ATP. 6-3, 6-2, 6-7 (4-7) y 6-3 ha sido el resultado de un partido intenso, con cuatro mangas y tres horas de duración.

Llamas y Davidovich nunca se habían enfrentado y los dos llegaban al torneo con distintas sensaciones. Las del tenista formado en el Club Nazaret eran excelentes tras dejar atrás su lesión y sus buenos resultados en la qualy y las del malagueño, que en 2021 alcanzó los cuartos en París, no eran tan notables, ya que en sus últimos torneos no estuvo brillante. Era de esperar que se impusiera la ley del más fuerte, pero el jerezano no se entregó nunca y alargó la cita mucho más de lo que el ranking de uno y otro podía indicar.

El primer set lo sacó adelante Davidovich por 6-3 en 33 minutos, con un Llamas que se adaptó a la pista y vendía caros sus puntos, aunque su rival se mostró seguro con el servicio y tomó ventaja desde el inicio. Con 5-2, el jerezano ya empezó a dar muestras de molestias en un brazo, aunque fue capaz de colocarse 5-3.

La segunda manga también fue rápida y se decantó igualmente del lado del malagueño, esta vez por 6-2 en 34 minutos. Davidovich tomó ventaja pronto, se colocó 2-1 y pidió asistencia médica y, a partir de ahí, comenzó a ampliar su renta (5-1). Llamas se agarraba a la pista con buenos puntos, obligando a Alejandro a devolver pelotas complicadas, pero no pudo hacer nada más.

Llamas celebra uno de sus puntos ante Davidovich.

El tercer set fue distinto. El jerezano no estaba dispuesto a rendirse tras ceder los dos primeros sets. Apretó el acelerador y con un buen tenis ganó el tercer set tras forzar un tie-break que sacó adelante por 7-4. El set fue emocionante, con juegos de hasta ocho minutos (3-3). Con apuros, tanto uno como otro salvaron bolas de break. El jerezano impidió a su rival que cerrara el partido y forzó la muerte súbita que se adjudicó demostrando que la voluntad también cuenta.

El cuarto set arrancó con un Llamas enchufado y fue muy igualado hasta el 3-3. A partir de ese momento, el jugador del Club Nazaret, con problemas en un antebrazo, ya no lo iba a tener fácil y terminó cediendo por 6-3.