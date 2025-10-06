Gran remontada del Xerez Toyota para seguir segundo (4-5)

El Xerez Toyota Nimauto tuvo que ponerse el mono de trabajo para sumar los tres puntos en su visita al Nawter Blanca. Los murcianos, mucho más enchufados, realizaron una gran primera parte marcharse al descanso con una ventaja de 3-1, pero en la reanudación, el conjunto de Isco Torres, que logra la tercera victoria consecutiva, subió sus prestaciones y le dio la vuelta a un marcador (3-5) que los locales apretaron en el minuto final para establecer el 4-5 definitivo.

Los dobletes de Emilio Buendía y Manu Orellana y el quinto, obra de Tote desde campo propio, valieron para que los azulinos sumaran la tercera victoria de la temporada, que les mantiene en la segunda posición de la tabla con 10 puntos y a dos del Mengíbar, que en cancha del Jumilla (tercero hasta esta semana) venció 2-7 para seguir en lo más alto de la tabla. Cierran la zona de play-off el propio Jumilla, que ahora se ve superado en la clasificación por el Virgili Cádiz.

Tras el partido, Isco Torres analizaba así el encuentro: "Partido tremendamente disputado ante un rival que ahora mismo queda en última posición, pero es un equipo que tiene tantos jugadores como juego colectivo para salir de ahí. De hecho, nos ha puesto las cosas muy muy complicadas desde el minuto 1 hasta el 40 y ha sido un partido muy muy igualado porque ha habido un tiempo claramente diferenciado para cada equipo. Ellos en la primera parte se han impuesto, han entrado con muchísima más intensidad que nosotros en el juego a pesar de que nos adelantamos en el marcador en una buena acción en la que conectamos con Emilio Buendía en la posición de pivot, pero esto ha sido un espejismo".

El técnico apuntaba que "cuando Emilio no estaba en pista y hemos optado por el juego de cuatro, tampoco nos encontrábamos cómodos, porque rápidamente nos quedábamos sin apoyo, ahí hemos intentado corregir, a partir de ahí sí que hemos mejorado un poco, hemos tenido la posesión, pero yo creo que el volumen de llegadas de nuestro equipo a meta contraria ha sido insuficiente. En la primera parte hemos generado muy poco, yo he contado cuatro o cinco ocasiones de gol, aparte del gol pocas más y eso es muy poco bagaje para un equipo como el nuestro, que se caracteriza por el juego ofensivo principalmente".

Reacción

Al descanso se llegó con 3-1 que "hacía valer los méritos del rival sobre la pista, han estado más acertados también en la finalización. En el descanso hemos hablado de lo que estaba pasando, de la forma de corregirlo y nada más salir el equipo a la pista en la segunda parte ya se ha visto otra cosa, en prácticamente un minuto ya habíamos lanzado a puerta más veces que en toda la primera parte".

"Con mucha paciencia -proseguía- hemos optado por poner el portero jugador, el equipo ha propuesto varias situaciones ofensivas y los goles han ido llegando, nos hemos ido aprovechando de la calidad que tenemos, la buena circulación de balón y estas situaciones que hemos propuesto que al rival le ha costado defenderlas. Con ello llegamos al empate y después en un robo incluso nos hemos puesto por delante en el marcador, 3-4. Evidentemente sabíamos que el partido no había terminado, ellos han optado por la figura del portero jugador cuando quedaban pocos minutos para terminar el partido y en un robo Tote ha conseguido hacer un gol de campo a campo que nos daba un poco de tranquilidad".

Para finalizar, Isco señalaba: "Victoria muy sufrida, muy trabajada, yo creo que la categoría está tremendamente igualada. Salvo Mengíbar, que parece que está solucionando los partidos con un poco más de solvencia, el resto estamos ahí todos muy igualados. Lo importante es ir sumando de tres en tres, que el equipo vaya cogiendo confianza, tenemos muchas incorporaciones y necesitamos estas victorias y de este tipo de partidos sufridos para que el equipo se vaya haciendo como grupo, cohesionándonos. Estos tres puntos nos vienen de maravilla para afrontar la semana".