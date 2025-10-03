El Xerez Toyota Nimauto busca ante el Nawter Blanca la tercera victoria consecutiva
Fútbol Sala
Los de Isco Torres juegan este domingo en tierras murcianas contra un rival que no conoce aún el triunfo
Portería a cero y goleada del Xerez Toyota al Córdoba B
El Xerez Toyota Nimauto, segundo clasificado del Grupo 5 de la Segunda División B, afronta este domingo (12:00 horas) el partido de la cuarta jornada de liga midiéndose a domicilio al Nawter Blanca, conjunto murciano que todavía no conoce la victoria y que ha saldado las tres primeras fechas del calendario con dos derrotas fuera de su cancha y un empate, a cinco, frente al SIMA Granada en su único encuentro hasta ahora como local.
El equipo de Isco Torres ha encadenado dos victorias consecutivas frente al Bujalance (6-9) y Córdoba B (4-0) que le ha aupado a la segunda plaza a la estela del Mengíbar, único que ha logrado el pleno en las tres primeras jornadas. Los jerezanos, que tuvieron un inicio de temporada oficial complicado empatando en el Ruiz-Mateos con el Alchoyano y cayendo goleados en la Copa del Rey frente a un rival de categoría inferior, han alzado el vuelo desde entonces y quieren prolongar la racha en tierras murcianas ante un adversario que no ha comenzado nada bien.
El Toyota tiene la única duda de David López y el resto de la plantilla está disponible para el técnico isleño. El cierre azulino presenta problemas de pubis y aunque no está descartado, su concurso se presenta incierto ya que no ha entrenado con normalidad durante la semana. Los xerecistas saltarán a la pista conociendo el resultado del partido que enfrenta al líder con el tercer clasificado, Mengíbar y Jumilla respectivamente, y también el del Virgili Cádiz -cuarto con los mismos puntos que los de Isco- en casa del Alchoyano del jerezano Jesús Azurmendi.
Con respecto al encuentro de este domingo, Isco Torres indica que "tenemos un desplazamiento difícil por la lejanía y por un rival que no ha empezado bien la temporada, similar a lo que le sucedió la temprada pasada pero que tiene plantilla para sacar la situación adelante y por lo tanto no podemos caer en esa confianza, tiene una plantilla bastante compensada, incorporaciones de jugadores jóvenes, tres jugadores que proceden del filial de ElPozo y un portero del filial del Jaén Paraíso Interior. Son jugadores que conocen la categoría pero que necesitan un periodo de adaptación a su nuevo club".
Isco piensa que "con el paso de las jornadas este equipo irá a más, hacen un juego muy directo, se siente muy cómodo jugando en transiciones, robos y salidas rápidas, por lo que tenemos que hacer un partido controlado y lo estamos trabajando bien durante la semana. Nosotros, a seguir con nuestra mejoría, en el día a día se está notando que el equipo entrena con mayor intensidad y nos sentimos más cómodos a nivel defensivo. Tenemos que seguir en esa línea de mejoría, sobre todo a nivel defensivo porque sabemos que arriba tenemos jugadores que marcan la diferencia y con mucha pegada".
También te puede interesar
Lo último