El Xerez Toyota Nimauto busca ante el Nawter Blanca la tercera victoria consecutiva

El Xerez Toyota Nimauto, segundo clasificado del Grupo 5 de la Segunda División B, afronta este domingo (12:00 horas) el partido de la cuarta jornada de liga midiéndose a domicilio al Nawter Blanca, conjunto murciano que todavía no conoce la victoria y que ha saldado las tres primeras fechas del calendario con dos derrotas fuera de su cancha y un empate, a cinco, frente al SIMA Granada en su único encuentro hasta ahora como local.

El equipo de Isco Torres ha encadenado dos victorias consecutivas frente al Bujalance (6-9) y Córdoba B (4-0) que le ha aupado a la segunda plaza a la estela del Mengíbar, único que ha logrado el pleno en las tres primeras jornadas. Los jerezanos, que tuvieron un inicio de temporada oficial complicado empatando en el Ruiz-Mateos con el Alchoyano y cayendo goleados en la Copa del Rey frente a un rival de categoría inferior, han alzado el vuelo desde entonces y quieren prolongar la racha en tierras murcianas ante un adversario que no ha comenzado nada bien.

El Toyota tiene la única duda de David López y el resto de la plantilla está disponible para el técnico isleño. El cierre azulino presenta problemas de pubis y aunque no está descartado, su concurso se presenta incierto ya que no ha entrenado con normalidad durante la semana. Los xerecistas saltarán a la pista conociendo el resultado del partido que enfrenta al líder con el tercer clasificado, Mengíbar y Jumilla respectivamente, y también el del Virgili Cádiz -cuarto con los mismos puntos que los de Isco- en casa del Alchoyano del jerezano Jesús Azurmendi.

Con respecto al encuentro de este domingo, Isco Torres indica que "tenemos un desplazamiento difícil por la lejanía y por un rival que no ha empezado bien la temporada, similar a lo que le sucedió la temprada pasada pero que tiene plantilla para sacar la situación adelante y por lo tanto no podemos caer en esa confianza, tiene una plantilla bastante compensada, incorporaciones de jugadores jóvenes, tres jugadores que proceden del filial de ElPozo y un portero del filial del Jaén Paraíso Interior. Son jugadores que conocen la categoría pero que necesitan un periodo de adaptación a su nuevo club".

Isco piensa que "con el paso de las jornadas este equipo irá a más, hacen un juego muy directo, se siente muy cómodo jugando en transiciones, robos y salidas rápidas, por lo que tenemos que hacer un partido controlado y lo estamos trabajando bien durante la semana. Nosotros, a seguir con nuestra mejoría, en el día a día se está notando que el equipo entrena con mayor intensidad y nos sentimos más cómodos a nivel defensivo. Tenemos que seguir en esa línea de mejoría, sobre todo a nivel defensivo porque sabemos que arriba tenemos jugadores que marcan la diferencia y con mucha pegada".