Gran triunfo del Guadalcacín FSF ante el Ceuta (5-1)

El Guadalcacín ha comenzado el año 2026 igual que acabó 2025, con una gran victoria que le afianza en los puestos tranquilos de la clasificación en la Primera División de fútbol sala femenino, poniendo ya una distancia considerable de 8 puntos con respecto al descenso y estando mucho más cerca del play-off por el título. El equipo de Andrés Sánchez recibiá al Ceuta en el Polideportivo Jerónimo Osorio con la moral alta tras superar al Bloques Cando en la última jornada de 2025 y se deshizo de un rival al que goleó por cinco a uno en un gran encuentro del equipo guadalcacileño. Con esta victoria, las jerezanas suman 17 puntos en 12 jornadas cuando aún restan tres para acabar la primera vuelta y ocupan la séptima plaza con un colchón de puntos importante con respecto al descenso que con 9 marca el Penya Esplugues.

Las locales recibían a un Ceuta que se encontraba a un punto del equipo de Andrés Sánchez antes de este choque que se podía calificar como un duelo directo en la pelea por la permanencia y del que salió ganador el cuadro verde. Tras un inicio de partido igualado, el Guadalcacín FSF abría el marcador a los 8 minutos con el tanto de Guti y antes del descanso hacía otros dos para poner una ventaja ya muy clara de tres de diferencia, viendo puerta María y Gelice.

Clasificación.

En la reanudación, el Ceuta trató de acercarse en el marcador, pero lo que se encontró fue el cuarto de las locales, obra de Guti. Pese a que las visitantes acortaban distancias a nueve minutos del final, la reacción no llegó a tal y Lorrana cerraba la goleada para las guadalcacileñas en un partido que acabó con una expulsada por cada equipo, Amelia de la Flor en las locales y Morgana en las visitantes. Este martes, jornada número 13 de la competición con desplazamiento a Antequera para visitar al equipo malagueño, que es 13º con 11 puntos y el próximo sábado de nuevo partido a domicilio contra el líder Melilla Torreblanca.