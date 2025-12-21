El Guadalcacín FSF se venga del Castro Bloques Cando con una goleada tras su eliminación de la Copa de la Reina (3-6)

Castro Bloques Cando y Guadalcacín FSF se medían este sábado en tierras luceneses en el partido que cerraba la jornada 11ª en la Liga Iberdrola en una cita que reeditaba la de este miércoles de octavos de final de la Copa de la Reina disputada en el Jerónimo Osorio que acabó con victoria gallega por 1-2 en las que las anfitrionas merecieron más. Con el orgullo herido porque tenían depositadas muchas esperanzas en el torneo del k.o, viajaron hasta Lugo para plantar cara y sorprender a su verdugo copero. Lo lograron con nota. Se impusieron por 3-6. Este triunfo las deja en la undécima plaza con 14 puntos, a cinco de los puestos de descenso.

El partido comenzó de la mejor manera posible para las locales, que se adelantaron en el marcador con un gol de Dani Sousa, que resolvía con maestría un envío en largo de Jenny Santos antes del minuto de juego. El Guada FSF respondió de inmediato y su presión alta comenzó a causar estragos en las rojillas. El empate lo puso Guti a los seis minutos, después de una jugada en el balcón del área de Ame Romero. Las de Andrés Sánchez querían más, Rocío Molina, después de robarle la pelota a Julia en primera línea de presión, lograba voltear el luminoso un minuto después. 1-2.

Intentó buscar soluciones Julio Delgado desde la pizarra, pero el conjunto jerezano se mostraba cómodo en labores defensivas, hasta plantarse en el descanso con un marcador demasiado corto para el juego desplegado y las oportunidades generadas.

El Castro conseguía tener mayor presencia ofensiva en el inicio del segundo acto después de los retoques realizados por su técnico, pero el remate de Antía Pérez que pudo suponer el 2-2 se estrelló en el larguero y fue el Guada FSF el equipo que volvía a pegar para ampliar su ventaja con un buen gol de Ame Romero de falta directa a los 27 minutos. 1-3.

Ese tanteador obligaba Julio Delgado a optar por el juego de cinco. Bajo esta premisa táctica, llega dos nuevos goles de las pedáneas, el cuarto y el quinto, convertidos por Ame Romero y Lora. El Castro tiró de casta y Cris Lourés y Jenny Santos maquillaron el marcador en dos ataques posiciones en estático. En los últimos segundos, desde cancha propia, Jussara subía el definitivo 3-6.