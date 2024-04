Las grietas, motivo por el que no se abre el Fondo Norte de Chapín para el derbi entre Xerez DFC y Xerez CD

El Xerez DFC ya ha devuelto en su totalidad el importe de las entradas para el derbi que puso a la venta en Fondo Norte, zona del Municipal de Chapín destinada para la afición del Xerez CD y que no se va a abrir por orden de la Policía Nacional. El club que ejerce este domingo como local ha informado de que sus socios de Preferencia "podrán reubicarse libremente en las gradas de Tribuna y Fondo Sur directamente con su carné de socio, no siendo necesario retirar entrada"; se han agotado las entradas para Fondo Sur en venta 'on line' y que se reservará un remanente para venta física en la oficina del club siendo necesario presentar el carné de socio.

A vueltas con la no apertura del Fondo Norte de Chapín, el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, José Ángel Aparicio, ha dado nuevos detalles, explicando el motivo por el que no se autoriza el uso de la grada, argumentando que el voladizo de la grada alta de esta zona del campo presenta varias grietas que podría hacer peligrar la integridad física de los aficionados, recordando que ya para el partido de la selección española sub-21 disputado hace un par de semanas no se abrió esta zona de la instalación.

Aparicio ha explicado que la Policía Nacional "ha desaconsejado por completo y por seguridad" la apertura del Fondo Norte tras una inspección este miércoles en la que estuvieron presentes miembros de la "delegación de Deportes, los dos clubes y la Policía Nacional para revisar el estado del Estadio". Tras esta revisión "el Fondo Norte no reúne las condiciones según la Policía Nacional por unas grietas en la parte de arriba del voladizo donde están las vallas y desaconsejan por completo y por seguridad el uso. Se tiene que usar el resto del Estadio, las otras tres gradas", señaló.

Explicación "El Xerez DFC nos preguntó si se podían vender entradas de Fondo Norte y le dijimos que si tenían el visto bueno de la mesa técnica de seguridad de la Policía Nacional, sí"

El delegado de Deportes comentaba igualmente que la pasada semana "el Xerez DFC nos preguntó si se podían vender entradas de Fondo Norte y le dijimos que el delegado de Deportes y la alcaldesa están a disposición de los dos clubes y si tenían el visto bueno de la mesa técnica de seguridad de la Policía Nacional podríamos hacer uso porque queremos que todo el mundo esté contento y se trabaje a gusto". Posteriormente, añadía que "lo que queremos todos es que sea un partido de felicidad, de convivencia y de un día bonito para la ciudad de Jerez parece ser que no va a poder ser así" en relación a la polémica que se ha montado con este asunto de las entradas.

Aparicio aseguraba igualmente que la situación de Fondo Norte se detectó semanas atrás "cuando los técnicos de la Federación Española vinieron a ver las condiciones del Estadio" para el partido que disputó la selección sub-21. "Cuando llegaron vimos esas grietas y hemos pedido informes. Hay que recordar que en ese partido de la selección no se abrió Fondo Norte y el resto de gradas sí se abrieron", recordó.

Igualmente, apuntó que la zona baja de Fondo Norte no se está usando de trastero, "allí sólo hay dos porterías que se utilizan para los entrenamientos, el problema son las grietas que hay. Con la situación económica (del Ayuntamiento) haremos lo que podamos con respecto a Chapín, es un emblema de la ciudad y queremos que se use porque lo que no se usa se deteriora", dijo con respecto a posibles actuaciones para evitar que esas grietas vayan a más.