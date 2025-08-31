El Guadalcacín FSF, campeón de la Copa Andalucía

Cañete la Real ha acogido este fin de semana la XV edición de la Copa Andalucía de Fútbol Sala Femenino, competición en la que han participado Guadalcacín FSF, Atlético Torcal, SIMA Granada FS y Martos FS. La final enfrentó a los dos mejores equipos de la comunidad, los únicos que actualmente militan en Primera División, el de Andrés Sánchez y el de Víctor Quintero y el cuadro pedáneo se ha proclamado brillante campeón al imponerse por un contundente 1-4.

El partido comenzó con una intensidad muy alta. En el minuto 7, Elena adelantó al Guadalcacín FSF en el marcador. Poco antes del descanso, Ame Romero firmó el segundo tanto, ampliando aí la ventaja de las jerezanas, que dominaban la situación. Al intermedio, el marcador reflejaba un claro 0-2.

En la segunda mitad, el Torcal buscó la remontada, pero se topó con una defensa muy sólida por parte del bloque de Andrés Sánchez, que concedió muy pocas ocasiones claras. Las malagueñas entraron en bonus por acumulación de faltas cuando restaban once minutos para el final y el Guada FSF tuvo la oportunidad de sentenciar desde el doble penalti a falta de 8 minutos, pero no lo convirtió. Sin embargo, a falta de 6 minutos y 24 segundos, Ame Romero marcó el 0-3, encarrilando definitivamente el encuentro. Ya en el último minuto, el Torcal logró recortar distancias (1-4), pero fue insuficiente.

Con este resultado, Guadalcacín FSF se proclama campeón de la Copa Andalucía 25/26, consiguiendo su primer título oficial de la temporada y tomándose la revancha de la final del año pasado, donde cayó ante el propio Atlético Torcal. En la entrega de medallas y trofeos, la jugadora del Guadalcín, Ame Romero fue reconocida MVP de la final.

La XV Copa de Andalucía de Fútbol Sala Femenino puso el broche de oro con la ceremonia de entrega de trofeos y medallas, en la que estuvieron presentes destacadas autoridades del deporte andaluz. Entre los asistentes se encontraban el presidente de la RFAF, Pedro Curtido; el diputado de Deportes de la Diputación de Málaga, Juan Rosas; el alcalde de Cañete la Real, Andrés Morón; el presidente-delegado de la RFAF en Málaga, Pepe González; el presidente de Fútbol Sala masculino de la RFAF, Rafa Hidalgo; y la coordinadora de selecciones femeninas de la RFAF, Cristina Agüera

Las jugadoras del Guadalcacín FSF se abrazan tras uno de sus goles al Martos FSF. / RFAF

La semifinal, de dominio guadalcacileño

Para acceder a la final, el Guada FSF se deshizo el sábado del Martos FSF por 3-0, en un encuentro que tuvo siempre el color de las jerezanas por la clara diferencia de categoría entre ambos conjuntos. Las de Sánchez mandaron en todo momento sobre la cancha, impusieron su ritmo y aprovecharon su experiencia en los momentos decisivos. Rocío, Carmen y Lora fueron las goleadoras. Por su parte, el Atlético Torcal también se mostró netamente superior al SIMA Granada FSF y sacó adelante el choque por un contundente 8-2.