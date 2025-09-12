El Guadalcacín FSF apuesta por la campanada ante el potente Poio en su estreno en casa

Segunda jornada en la Primera FS Iberdrola y segundo compromiso de altura para el Guadalcacín FSF, que se estrena este sábado (19:00) en el Jerónimo Osorio ante el potente Poio Pescamar, que ha comenzado la liga muy fuerte goleando al Penya Esplugues por 6-0 y que no quiere esta campaña quedarse fuera de la pelea por el título y los primeros puestos igual que el curso pasado, que lo cerró en la séptima plaza. Las de Andrés Sánchez, pese a que realizaron un gran partido, regresaron de vacío de su visita al MRB Móstoles (4-2), otro de los aspirantes a todo. Tres errores defensivos condenaron a las pedáneas en una cita en la que durante muchos minutos llevaron el mando del partido y generaron infinidad de oportunidades, pero la pelota no quiso entrar.

El Guada FSF debuta en casa a lo grande y no lo tendrá fácil contra uno de los 'gigantes' de la competición, que cuenta con un presupuesto brutal, con hasta cinco internacionales y con un gran técnico, el madrileño Luis Alberto López-Tulla Revenga, que cumple su tercera campaña en la entidad. El club gallego ha renovado la plantilla respecto a la del pasado ejercicio, con siete incorporaciones, y también han perdido efectivos, como las tres jugadoras que ahora militan en el equipo guadalcacileño, la cierre diestra Rocío Molina Juárez, la portera internacional Sandra Buzón Camus y la ala-pívot chiclanera Elena Aragón.

Andrés Sánchez, de todos modos, se muestra optimista y avisa que "en esta categoría todo el mundo compite, nadie pasa por encima de nadie, salvo en algunos encuentros en los que los equipos digamos más pequeños nos descuidamos y entonces sí nos pasan por encima. El partido hay que disputarlo, jugamos en casa, con nuestra afición y vamos a competir. Necesitamos estos tres puntos de la segunda jornada y vamos a intentar que lo pasen mal. Si luego son capaces de ganar, pues tendremos que felicitarlas, pero será después de pelearlo mucho, por falta de ganas no será. Hemos preparado bien el encuentro, las jugadoras están concienciadas, tienen muchas ganas y durante toda la semana hemos entrenado muy bien. Afrontamos esta cita con mucha ilusión, estamos deseando que llegue la hora del partido y a ver si podemos darle una alegría a nuestra afición".

El Melilla Torreblanca es el primer líder de Primera tras su goleada en la primera jornada al Burela (1-7). / Eduardo Rabaneda

El resto de la jornada

Un partidazo en Los Cantos abre el fuego de la jornada. El Arriva AD Alcorcón, que viene de superar con solvencia su primera salida del curso, se presenta ante su público recibiendo al CD Burela. El equipo de la ferrolana Belén Feal intentará afianzar su apuesta por la juventud y la cantera en busca de sus primeros puntos (sábado, 11:00). Además, durante la matinal del sábado el fútbol sala femenino se trasladará por primera vez al Guillermo Molina Ríos, donde el AD Ceuta FC intentará regalar a su público la primera victoria de la temporada midiéndose a un Ourense Ontime que aspira a sumar igualmente sus primeros tres puntos del nuevo curso (12:00).

En el Javier Imbroda, el Melilla CD Torreblanca de Gustavo Bravo luchará por darle continuidad a su buena puesta de largo en tierras lucenses, esta vez recibiendo a un CD Chiloeches dirigido por Emilio Céspedes, que promete combatividad sobre el 40x20. Después de su remontada ante el STV Roldán en la primera jornada de liga, el Futsi Atlético Navalcarnero afronta con cautela la siempre difícil salida ante Les Corts UBAE, en un duelo de muchos quilates.

Tanto AE Penya Esplugues como Nueces de Ronda Atlético Torcal afrontan, a priori, un duelo directo entre dos escuadras llamadas a pugnar por preservar la categoría. Tanto las catalanas bajo la batuta de Jacob Bustamante, como las malagueñas con Víctor Quintero, se miden en un duelo con algo más que tres puntos en juego, esos que luego al final del curso marcan la diferencia.

El MRB Móstoles FSF que estrenaba casillero de triunfos en el Eva Manguán, buscará su mejor versión para calibrar el momento de un STV Roldán que dejó escapar el triunfo la semana pasada en la cancha del vigente campeón. El intenso sábado se cerrará con dos escuadras que sumaron sus primeros triunfos la jornada anterior. Por un lado, el Castro Bloques Cando de Julio Delgado y, por otro, el LBTL Futsal Alcantarilla de Joaquín Peñaranda, que espera encajar poco a poco sus nuevas piezas.