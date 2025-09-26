El Guadalcacín FSF busca su primer triunfo en casa ante el potente Alcorcón

De la Copa de la Reina a la liga sin tregua. El Guadalcacín FSF recibe este sábado (17:00) en el Jerónimo Osorio al AD Arriva Alcorcón FSF después de 'colarse' en los octavos de final de la competición del ko tras un excelente encuentro en tierras viguesas ante el Bembrive, escuadra a la que derrotó por un contundente 0-5. Las de Andrés Sánchez se enfrentan en la cuarta jornada liguera a una escuadra madrileña que ha comenzado fuerte, es cuarta con seis puntos sumados con dos victorias contra Ourense Ontime (1-6) y Burela (6-2). El pasado fin de semana perdió su primer compromiso en su visita al Futsal Alcantarilla (3-2).

Las pedáneas, que también ha comenzado firmes con cuatro puntos, con una igualada a dos como local conta Poio Pescamar, que se llevó el punto sobre la campana, y un gran triunfo en su visita la pasada jornada a Burela (1-4), aspiran a sumar su primer triunfo ante su afición, que está respondiendo en este tramo inicial de la competición.

El encuentro no se presenta fácil, ya que la escuadra alcorconera se ha reforzado bastante bien para este curso y entre sus jugadoras destaca la pívot intenacional Vane Sotelo, que ha sido campeona de Europa en 2019 y tiene, salvo sorpresa, una plaza asegurada para formar parte del combinado español que acuda al Mundial que se disputará en Filipinas del 21 de noviembre al 7 de diciembre de este 2025.

Andrés Sánchez, técnico del Guada FSF, respeta al máximo al rival y espera un partido "muy muy complicado. Nos vamos a medir a un equipo que juega muy bien al fútbol sala, corre mucho, trabaja, presiona y cuenta con jugadoras excepcionales, muy desequilibrantes. Como he comentado, el partido va a ser muy difícil. ¿Por qué? El año pasado nos ganaron en los últimos segundos y las hicimos sufrir en la pista. A ver si somos capaces de plantarles cara y en esta oportunida la balanza se decanta a nuestro favor".

El preparador jerezano añade: "Tengo mucha ilusión porque mis jugadoras están entrenando muy bien pese a la semana tan dura que llevamos, con dos desplazamientos a Galicia de ida y vuelta en menos de cuatro días. El partido lo hemos preparado bien y tenemos depositadas en él muchas esperanzas. Con nuestro público arropándonos a ver si sumamos de tres. Insisto, el rival es una escuadra con calidad, con jugadoras internacionales, desequilibrantes y que va estar arriba toda la temporada por su gran potencial".