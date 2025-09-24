'Manita' del Guadalcacín FSF al Bembrive para seguir adelante en la Copa de la Reina (0-5)

El Guadalcacín FSF se impuso en Vigo al Bembrive y disputará los octavos de final de la Copa de la Reina.

El Guadalcacín FSF sigue en un momento dulce y a su triunfo en liga el sábado en Vista Alegre contra el Burela (1-4) se ha unido este martes su goleada a Bembrive FS, de Segunda División, para seguir adelante en la Copa de la Reina. Las de Andrés Sánchez endosaron al cuadro vigués una 'manita' (0-5) en el pabellón Vicente Álvarez Núñez y están ya en los octavos de final de la competición, una eliminatoria que se disputará en el mes de diciembre y a partido único entre los días 16 y 17.

Las guadalcacileñas realizaron un encuentro bastante completo de principio a fin ante un combinado gallego que se ha proclamado campeón de su grupo en la segunda categoría en los dos últimos cursos, se mostraron muy concentradas desde el pitido inicial y al minuto de juego Lora ya hizo el 0-1. Lauriya le puso su firma al 0-2 a los cinco y Jussara no dejó reaccionar a las anfitrionas en el 13' con el 0-3.

Con la balanza a su favor, el Guada FSF se dedicó a disfrutar en la pista, aunque siempre respetando al máximo al rival y sin dar concesiones defensivas a unas jugadoras con mucha calidad, y ofreció su mejor versión, con una Lora muy acertada de cara a portería, que fue la encargada de hacer el 0-4 a los 18 minutos. Con esa ventaja ya insalvable llegó el descanso.

En el segundo acto, el guión del encuentro fue el mismo. Las viguesas intentaron reaccionar y arriesgaron, pero les era imposible ante el gran plan de partido que estaban llevando a cabo las visitantes. La guinda a la amplia victoria la puso Lora a la media hora, que conseguía así un 'hat-trick'.

Otra de las notas positivas del choque fue el estreno de la jovencísima Carla Sánchez con la primera plantilla en competición nacional, ya que con anterioridad lo había hecho en la Copa de Andalucía. La joven jugadora se proclamó el pasado mes de mayo campeona de España sub-16 con Andalucía y su progresión está siendo importante.

Andrés Sánchez, técnico del cuadro pedáneo, se ha mostrado "muy contento con el triunfo. Las jugadoras realizaron un partido muy completo en todas las facetas ante un rival que no era fácil y que nos puso las cosas complicadas pese a lo que dice el marcador. El encuentro tenía trampa después de un viaje largo y duro. Hemos superado una nueva ronda y esperamos con ganas ya el sorteo de la siguiente fase".