Si nos atenemos a la clasificación, a estas alturas de la temporada, podemos afirmar que la Segunda RFEF es probablemente la categoría más competitiva e igualada del fútbol español y el grupo cuarto, donde se encuentra enclavado el Xerez, quizás el que más. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero también es cierto que nos permiten dimensionar, contextualizar y entender situaciones o cosas. Así pues, podríamos decir que el Xerez juega en la Premier League de la Segunda RFEF. Claro está, cada partido de la primera división inglesa es un espectáculo lleno de calidad, emoción, velocidad y talento y la que disputa el Xerez solo se parece en la emoción y eso porque nos duele nuestro equipo, porque más allá de eso, efectivamente, las comparaciones son odiosas.

Esta segunda temporada en la categoría parece que el Xerez podrá llegar hasta el final luchando por el ascenso. El puesto directo va a estar muy complicado y disputado, pero la liguilla, si se dan pasos en firme, parece más asequible. Galiano, a pesar de estar cuestionado por una parte de la afición en diferentes momentos de la temporada, está demostrando su saber hacer y su conocimiento de la categoría. En cualquier caso lo hecho hasta ahora, siendo bueno, necesita de esos pasos en firme hasta el final de la temporada regular. Cualquier traspié, resbalón o tropezón a estas alturas de la competición suelen condicionar y afectar mucho, tanto a nivel de clasificación como a nivel mental, de tal forma que una pequeña caída puede derivar en un mar de dudas y en una espiral de malos resultados.

Así las cosas, vayamos paso a paso, el famoso partido a partido, porque aquí en Jerez es muy fácil trastabillar en incluso darse de bruces en la calzada. Hoy en día salir a la calle, ir de tu casa al trabajo, ir a comprar o simplemente dar un paseo, se ha convertido en los últimos años en todo una aventura peligrosa. Las lluvias de los últimos meses no han hecho más que agrandar el problema estructural que llevamos años aguantando los jerezanos. Aceras levantadas, socavones en las calles, edificios en ruinas, convierten en una odisea cualquier salida a pie o en coche por nuestro Jerez. Quizás convendrían menos fastos con ínfulas de capitalidad y más gastos en infraestructura vial que nos permitan caminar dando pasos en firme y no con el temor a una caída, que por cierto lo sufren en mayor medida las personas más vulnerables, nuestros mayores. En fin, confiemos en que Galiano sepa mantener al Xerez con paso firme en lo que queda de temporada y que la afición no se venga abajo por el más mínimo resbalón.