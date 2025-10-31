Salida complicada para un Guadalcacín FSF que quiere seguir sumando

Novena jornada en la Primera División femenina de fútbol sala y salida complicada para el Guadalcacín FSF a terreno del Les Corts barcelonés, equipo que suma los mismos puntos, 11, que las de Andrés Sánchez y que en su cancha ha logrado dos triunfos en sus tres primeras comparecencias. El cuadro guadalcacileño, por su parte, afronta con mucha moral el encuentro, que se disputa este sábado a las 16:30 horas, tras superar al Futsal Alcantarilla la pasada semana, remontada incluida.

En efecto, el Guadalcacín FSF está cuajando un más que notable inicio de competición liguera y después de ocho jornadas disputadas, las de Andrés Sánchez han puesto dos partidos de por medio con los puestos de descenso. El objetivo, como no puede de ser de otra manera para un club humilde como el Guada, es lograr la permanencia y, si es posible, sin apreturas. De momento, el equipo ya suma 11 puntos, seis más que el Ronda El Torcal, el otro equipo andaluz de Primera y que marca la zona de descenso.

Andrés Sánchez, técnico del Guadalcacín FSF, comenta que "Les Corts es un club relativamente nuevo en la categoría, lleva unos cuatro años, pero la mantiene con una solvencia extraordinaria. Resalta Luci, que lo ha ganado todo con Burela, internacional con España muchísimas veces, ha estado también en Poio y Ourense, una jugadora de mucho talento y mucho conocimiento del juego. Estos equipos están montados con jugadoras que vienen de las categorías inferiores y que no tienen nada que envidiar al resto".

"Este año han comenzado muy fuertes, ahora parece que han bajado un poquito, es normal, pero en su casa es muy difícil sacar algo positivo de allí", añade el entrenador guadalcacileño. "Hemos preparado el partido para intentar sacar algo positivo, nos hemos marcado este partido para sacar algo antes del parón por el Mundial. El viaje es muy largo, va a ser un partido difícil, pero el equipo está con muchas ganas y muy comprometido".