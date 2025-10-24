El Guadalcacín FSF no quiere sorpresas en su pista frente a un renovado Alcantarilla

Borrón y cuenta nueva. Tras el duro revés de la pasada semana en su visita al STV Roldán en un partido para olvidar que perdió por 5-1, Guadalcacín FSF regresa este sábado (18:00) a su pista, el pabellón Jerónimo Osorio, para recibir e intentar vencer al LBTL Futsal Alcantarilla, una escuadra que esta temporada ha comenzado bien y se ha instalado en la sexta plaza con once puntos, tres más que las pedáneas, que ocupan la 11ª posición con ocho.

Durante la semana, Andrés Sánchez y sus jugadoras han analizado el choque pasado, han corregido errores y han preparado bien la lección para no verse sorprendidas nuevamente y mucho menos en su casa, escenario en el que se están mostrando más fuertes y han plantado cara a rivales potentes.

El Alcantarilla, entrenado por Joaquín Peñaranda, es un equipo 'de liga del Guadalcacín', aunque su apuesta para este curso es mucho mayor que en cursos anteriores y ha construido un plantel más potente para no renunciar a nada. Ha fichado a tres jugadoras de Burela, que lo han ganado todo, Dany, Peke y Camila, que además son internacionales y también se ha hecho con los servicios de la portera Jozi, que es internacional con Brasil, fue campeona también con Burela y ha regresado a España tras su paso por el Bitonto C5 italiano. Además, se ha reforzado con Cristi, que llega del Nueces de Ronda Atlético Torcal, la portuguesa Catarina Lopes y Paola López (Teldeportivo), y la guardameta Tere Julve, del Bisontes Castellón. Siguen la capitana Miriam Zamora, junto a las gemelas Lola y Toñi Martínez, Bet Carrasco, Ana Belén, Iraia Romero y Pao Cartagena.

Andrés Sánchez, con toda la plantilla disponible, detalla que "el partido de la pasada semana está olvidado, estamos centrados en una nueva cita importante. Nos visita Alcantarilla, que tiene un equipo muy, muy fuerte y está haciendo un tramo inicial de liga bastante bueno. Va a ser un rival difícil porque tiene muy buen entrenador, es un bloque con una disciplina importante, conocimiento del juego, tácticamente son muy buenas y, luego, técnicamente son jugadoras con muy buen dominio de balón. La verdad que, como he comentado, va a ser un partido difícil".

Bajo su punto de vista, "hemos preparado bien el partido después de la derrota de la semana pasada y vamos a intentar conseguir aquí los tres puntos, siempre el factor a favor, entre comillas, de jugar en casa, con nuestro público y en nuestra pista. Aquí estamos fuertes y a ver si volvemos a vencer. El equipo está bien, las jugadoras están muy centradas, muy concienciadas de que cuanto antes saquemos puntos, antes llegará la tranquilidad. Nosotros también hemos empezado bien y aspiramos a mantener la dinámica".