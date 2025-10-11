Soberbia victoria de un Guadalcacín FSF colosal frente al poderoso Futsi Navalcarnero (1-0)

El Guadalcacín FSF no ha tardado en disipar las dudas. Ha reaccionado de inmediato tras el correctivo sufrido la pasada jornada en la pista del Chiloeches, que era colista y no había ganado, en un partido que cedió por 3-2. El pabellón Jerónimo Osorio se está convirtiendo en un fortín en este tramo inicial de la competición y las de Andrés Sánchez se han impuesto por 1-0 al potentísimo y poderoso Futsi Atlético Navalcarnero, actual campeón de liga. Un gol de Gleice en el inicio de la segunda parte ha servido a las pedáneas para sorprender a todo un titán que, aunque llegaba con algunas bajas, presentó un bloque de lujo, plagado de internacionales. Ni Poio Pescamar (2-2), ni rArriva Alcorcón (2-2) ni ahora las madrileñas han podido doblegar a las jerezanas, que suman ya ocho puntos y se han colocado en la zona media de la tabla. Es el primer triunfo en casa.

Las de Andrés Sanz estaban avisadas y sabían que su partido en la cancha del Guadalcacín FSF, con todas sus jugadoras disponibles, no sería fácil. El choque arrancó con intensidad, ninguna de las dos escuadras regalaba nada y pronto los dos equipos se cargaron de faltas.

Las porteras ganaban protagonismo y tanto Balbuena como Sandra Buzón conseguían dejar sin efecto cualquier acercamiento de peligro sobre sus metas. Lora y Ari tuvieron las mejores ocasiones en un primer tiempo que finalizaba con empate a cero tras un remate al palo de María Sanz para las madrileñas.

Al inicio de la segunda parte, el Guadalcacín FSF le ganaba la partida al Futsi con una veloz transición ofensiva comandada por Ame Romero, que servía hacia la diestra a Lora, para que finalizara en el área Gleice. 1-0. Minuto 22. A renglón seguido, con el partido roto, Elena Aragón estrellaba un balón en el travesaño. El Futsi pudo igualar con una doble ocasión de Irene Córdoba y Leninha, pero las locales se agarraban a la pista y apenas daban concesiones.

Ya con cinco faltas y a ocho minutos del final, Andrés Sanz optaba por el juego de cinco. En los últimos dos minutos, María Sanz de disparo exterior y, sobre todo, Leninha en un disparo fuera tras fintar a Sandra Buzón tuvieron otra vez la igualada en sus botas, en un partido que acababa con polémica. Las visitantes reclamaron una posible mano en el área de un Guadalcacín que se mostró inexpugnable en labores defensivas, que supera ahora en la tabla al Navalcarnero, que ha encajado ya tres derrotas. Triunfo soberbio de David sobre Goliat, de un aspirante a la permanencia ante un rival cuyo objetivo es revalidar el título.

Andrés Sánchez vio una cartulina amarilla por protestar al colegiado. / Eduardo Rabaneda

Andrés Sánchez, orgulloso

Andrés Sánchez, técnico de las guadalcacileñas, se ha mostrado "orgulloso de mi equipo y de mi cuerpo técnico y también tengo que dar las gracias a la directiva por el apoyo recibido durante toda la semana y a la afición, este triunfo ante uno de los titanes de la liga es de todos", señaló. El preparador jerezano añadió que "la victoria tiene mucho mérito, habíamos preparado muy bien el encuentro, pero ante estos equipos que tienen tanto potencial, talento, veteranía y conocimiento del juego es dificilísimo. Mis jugadoras entraron al partido con intensidad, ganas, ilusión y la intención de hacerlas sufrir y lo lograron".

Bajo su punto de vista, "poco a poco, le fuimos robando el balón, intentamos presionarlas para que no se sintieran cómodas y en el inicio del segundo tiempo llegó el gol de Gleice y luego, supimos defender, apretamos los dientes y lo dimos todo en la pista. Debo felicitar al equipo porque ha hecho un partido sensacional, que nos permite sumar de tres y dar un pasito más hacia la permanencia, aunque todavía queda un mundo".