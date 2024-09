El Guadalcacín FSF recibe al mejor equipo del mundo

Jerez/Guadalcacín FSF-Pescados Rubén Burela. El pabellón Jerónimo Osorio se viste de gala este sábado (18:00) para recibir al que denominan el mejor equipo del mundo en la tercera jornada de liga de la Primera División Iberdrola y, además, con una protagonista especial, la sanluqueña Caridad García. La portera se reencontrará con el que fue su equipo durante tres temporadas y en el que consiguió el ascenso a Primera División con sólo 17 años en junio de 2017.

Las de Andrés Sánchez, que en el choque inaugural de la temporada cayeron en casa por un contundente 1-7 frente al Torreblanca Melilla, arañaron su primer punto de la temporada en la pista del Ourense OnTime (0-0) y encaran este compromiso reforzadas, con ilusión y con todas las jugadoras disponibles.

El técnico jerezano sabe que el encuentro es complicado, pero no renuncia a nada: "Nos medimos a un transatlántico, un rival que no es de nuesta liga, obviamente, pero vamos a pelear con la misma ilusión y ganas de siempre. Ellas ganan la liga, ganan la copa, cuentan, junto al Melilla y a algún equipo italiano, con las mejores jugadoras del mundo. Es un rival al que es difícil meterle mano, pero vamos a intentarlo y vamos a competir para que nos sirva como test de cara a otros compromisos. Puntuar ante un adversario de este tipo es un plus, la pasada temporada creo que perdió dos partidos".

Y para lograr la gesta, el preparador del Guada FSF pide "el apoyo de la grada. Las jugadoras están motivadas, el cuerpo técnico está motivado y vamos a por ellas, por eso es vital su respaldo. Esto es Primera División y cualquiera puede hacerle daño a cualquiera. De todos modos, insisto, la dificultad es tremenda, ellas son profesionales a todos los niveles".

El rival

Mientras, el conjunto gallego llega a este compromiso cuarto en la tabla con cuatro puntos en su haber. Empató ante el Arriva Alcorcón a tres el pasado sábado y en la primera jornada vapuleó al Rubí por 0-6. Su objetivo es recuperar la senda del triunfo para afianzarse en la parte alta de la tabla, que ahora comandan Navalcarnero, Melilla y Roldán con seis unidades.

Las gallegas cuentan con las bajas de la internacional Irene Samper, por unas molestias en la rodilla, y de Cilene, con problemas físicos. La convocatoria para este partido la integran las porteras Caridad y Ana Eliza, acompañadas de las jugadoras de campo Noelia Montoro, Cami, Dinha, Antía Pérez, Cris Lourés, Carolina Pedreira, Débora, Emilly, Patricia y Dany.

La portera sanluqueña Caridad García vuelve a la que fue su casa durante tres campañas. / Pescados Rubén Burela

El regreso de Caridad

Caridad, en declaraciones a la página web de su club, ha destacado que espera "un partido parecido al de la primera jornada ante Rubí. Vamos a una cancha nueva para nosotras y visitamos a un equipo que ya tiene experiencia en Primera, pero que vuelve a debutar este año como ascendido. Ellas van a ir a darlo todo porque no tienen nada que perder y nosotras vamos a buscar otra victoria para continuar con la buena racha”.

A nivel personal, Caridad está muy contenta con el inicio de temporada, con una portería a cero en Rubí y tres doblepenaltis detenidos el sábado ante el Alcorcón. "Estoy bastante satisfecha con mi rendimiento, pero todavía queda mucho por mejorar".

Y no oculta que esta cita será "especial para mí porque además voy a tener a muchos familiares y amigos viéndome en el pabellón. Volver a esa pista, en la que tuve mi primera experiencia en la élite, es especial también porque guardo muy buenos recuerdos y será un partido bonito para mí. Estoy contenta con el ascenso del Guada FSF, hay que aprovechar la oportunidad ahora que está ahí y apostar por él. Ojalá que tengan apoyos de los patrocinadores y de las administraciones y se mantengan porque, aunque para nosotros sea un viaje largo, para mí siempre es una alegría tener un partido cerca de casa y poder ver a la familia y disfrutar de un equipo mi provincia en la máxima categoría".