El Guadalcacín FSF se despide de la Copa de la Reina con la cabeza alta (1-2)

El Guada FSF se ha despedido de la Copa de la Reina y se ha quedado a un pasito de los cuartos de final.

Adiós a la Copa de la Reina con la cabeza alta. El Guadalcacín FSF soñaba con los cuartos de final de la competición del k.o., pero no pudo ser. Un Castro Bloques Cando más acertado de cara al gol se llevó un partido igualado, emocionante y de los que hacen afición por 1-2 en un Jerónimo Osorio entregado con las suyas. Ahora, las pedáneas ya están centradas en la liga y, curiosamente, este sábado (19:30) tendrán que viajar hasta Castro (Lugo) para medirse a su verdugo.

El Guadalcacín FSF salió desde el pitido inicial tratando de presionar en toda cancha la salida de balón de un combinado gallego que tenía problemas para sacar la pelota jugada desde atrás y los dos equipos se veían obligados a buscar disparos de media distancia para generar peligro. En el duelo empezaba primando el trabajo defensivo.

La ocasión más clara del primer acto la tuvo Lora en un remate que sacó con la espalda Antía bajo palos y evitaba el 1-0. Y poco después llegaba el 0-1. En una buena transición ofensiva, Luisa Mayara habilitó la llegada de Patricia que, en un segundo remate, superó a Sandra Buzón al cuarto de hora. El Guada FSF no se dejaba intimidar por un rival muy potente y justo antes del descanso (19'), Gleice, tras una falta botada por Ame Romero, aprovechaba una pelota suelta en el área para empatar (1-1).

El segundo acto arrancó igualmente equilibrado, pero un detalle de calidad de Dani Sousa, en segundo palo, adelantó nuevamente a las gallegas en el marcador. 1-2. Minuto 23. Andrés Sánchez intentaba mover sus fichas en busca de huecos en la buena defensa lucense y su equipo comenzó a generar ocasiones. La expulsión de Dani Sousa en el tramo final del partido incrementó la emoción. El Guadalcacín tuvo claras opciones de igualar, pero el buen hacer del conjunto visitante le privó de una mayor recompensa.

Andrés Sánchez, técnico de las guadalcacileñas, ha explicado tras la derrota que "lo intentamos hasta el final. No pudo ser. Estoy triste con la eliminación, pero muy contento con mi equipo, luchó de principio a fin ante un gran rival, con jugadoras internacionales de mucho nivel. Hicimos muchas cosas bien, pero la pelotita no quiso entrar. Esto es deporte y hay que seguir trabajando y luchando. También estamos muy contentos por el apoyo de la afición. No nos queda otra que dar la enhorabuena a Castro y, especialmente, a su entrenador Julio Delgado, que está haciendo un buen trabajo con su equipo".