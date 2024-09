El Guadalcacín FSF visita la difícil cancha del Poio Pescamar

Cuarta jornada de liga en la máxima categoría del fútbol sala femenino y segundo desplazamiento a tierras gallegas para el Guadalcacín FSF. El equipo de Andrés Sánchez no ha arrancado bien el campeonato en Primera División y suma dos derrotas en tres partidos, aunque inauguró el casillero de puntos precisamente en su única salida, en la segunda jornada contra el Ourense.

El equipo guadalcacileño vuelve a ponerse en carretera y de nuevo enfila la directa hacia tierras gallegas, donde se mide este sábado a partir de las seis y media de la tarde al Poio Pescamar, equipo de la provincia de Pontevedra. El equipo que dirige Luis López-Tulla ha comenzado la temporada con un triunfo, un empate y una derrota, ocupando la octava plaza con 4 puntos. Inició su andadura en Primera esta campaña ganando 0-5 en casa del Gran Canaria Telde, colista de la clasificación. En el Municipal de Poio empató contra el Alcantarilla (2-2) y la primera derrota le llegaba la pasada semana en el derbi contra el ENCE Marín.

"Poio es otro de los grandes de la categoría, el que tiene el presupuesto más alto y jugadoras profesionales. Partido complicado, jugadoras internacionales, está muy bien entrenado y con los objetivos muy altos. Nos vamos a enfrentar a jugadoras que sólo se dedican a esto, tácticamente muy buenas, entrenan seis o siete sesiones a la semana, se caracteriza por presionar durante todo el partido porque tienen un gran físico y finalizan bien. Pero la pasada semana competimos contra Burela y el sábado vamos a intentar a ver si podemos sacar algo para cuando llegue nuestra liga".

"Tenemos un punto -continuó-, el calendario que nos ha venido es brutal, pero nos sirve para competir, vamos con toda la ilusión del mundo y ganas y vamos a ver si damos la sorpresa, ellas perdieron la semana pasada y tienen que ganar porque no quieren perder el tren de la cabeza, pero nosotros vamos a competir y a intentar conseguir algo positivo", finalizó el técnico guadalcacileño.

Una de las protagonistas de este inicio de temporada en el Guada FSF es Celia Nuin, una de las porteras del equipo verder. "Esta temporada está llena de retos. Es mi primer año en la categoría. Todavía me queda mucho por mejorar, pero voy a trabajar y dar mi máximo en cada partido, sin olvidarme de disfrutar y seguir aprendiendo", confiesa en palabras que recoge la web oficial de la RFEF.

Su compañera Elisa se lesionó en el partido contra el Melilla Torreblanca en la primera jornada y le tocó debutar. "No fue como esperaba. Salí nerviosa. Se lesionó mi compañera durante el transcurso del partido y no salté a la pista todo lo concentrada que debería", afirma. "Me propuse disfrutar y dejar los nervios a un lado. Ahora estoy muy contenta de poder jugar en esta categoría y poder dar lo mejor de mí. Espero poco a poco ir creciendo".

En lo referente a su equipo, recién ascendido a la máxima categoría, la portera asegura que "nos veo muy bien, con muchas ganas de seguir mejorando y compitiendo. Si seguimos así, conseguiremos nuestro principal objetivo de la temporada que es la permanencia".