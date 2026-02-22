El Guadalcacín golea al Puerto Real y encadena su cuarta victoria consecutiva

El Club Deportivo CD Guadalcacín demostró en Puerto Real su gran momento de forma. Los de David Navarro visitaban la cancha del colista pero desde el primer instante dejaron claro que su intención no era otra que obtener los tres puntos, como así fue.

El cuadro guadalcacileño goleó 1-6 en un partido muy completo y mantienen su segunda posición en la clasificación de la Primera Andaluza de Cádiz. Además, el cuadro azulón ha aprovechado este triunfo para recortar dos puntos al líder, el Rayo Sanluqueño, que empató a dos en su visita a Barbate, por lo que se queda a sólo cinco puntos de los de Navarro.

Los azulones encadenan cuatro victorias consecutivas en liga, victorias que se han saldado con 16 goles a favor y tan sólo uno en contra. Su próximo rival será la UD Roteña, otro equipo de la zona baja pero que en las últimas jornadas ha experimentado una ligera mejoría.