El Jerez Industrial gana en Rota y vuelve a soñar con el play-off (0-1)

El Jerez Industrial logró una valiosa victoria tras imponerse por la mínima al Club Deportivo Rota en un partido muy trabajado y competido de principio a fin. El encuentro estuvo marcado por la igualdad, con pocas ocasiones claras y mucha intensidad en cada duelo, pero el momento decisivo llegó desde el punto de penalti, donde Alex Valero no falló para poner el único gol del partido.

El equipo de Nono Prados supo mantener la ventaja con seriedad y sacrificio, mostrando solidez defensiva y compromiso colectivo hasta el pitido final. Además, el conjunto blanquiazul estuvo arropado en todo momento por su afición, que no dejó de animar y empujar al equipo, siendo un apoyo clave en los momentos más exigentes del choque.

El partido no fue fácil para un Jerez Industrial que llegaba a Rota con la intención de sumar de tres para adelantar a los verderones en la tabla clasificatoria. A las bajas de Mochón, con problemas de lumbalgia, y de Manu Rojas, por motivos personales, se unió la de Benítez, que se retiraba en el calentamiento y no podía jugar, teniendo que salir el juvenil Orellana. Pedro Moltalbán también llegaba muy justo al choque y Jesús Serrano reaparecía en el banquillo.

Pese a todos estos contratiempos, el Jerez Industrial mostró una buena cara y demostró por qué es de los mejores equipos de la categoría actuando de visitante. Álex Valero transformaba el penalti que a la postre le daba los tres puntos al conjunto jerezano. La pena máxima vino precedida de un saque de esquina botado por Güiza al segundo palo y por allí aparecía un futbolista visitante al que derribaban impidiéndole el remate.

En la segunda mitad, el Jerez Industrial esperó su momento conocedor de que el Rota abriría líneas y que correría riesgos a medida que avanzara el encuentro, pero no aprovechó el par de oportunidades que tuvo, mientras que César aparecía para realizar una gran parada que evitaba el tanto del empate.

Al final, tres puntos de oro para el Jerez Industrial, que sigue soñando con el play-off y reafirma su buen momento, manteniéndose firme en la lucha por los puestos altos de la clasificación.

Por su parte, el Xerez DFC B sumaba un punto el sábado en su visita al Chiclana B con un tanto de Luis Ortega en el tiempo de descuento que igualaba el tanto de los locales en la primera mitad. Con este resultado, el filial se mantiene con tres puntos de ventaja sobre el descenso que marca la Roteña, que no pasó del empate en su estadio contra el Trebujena.