El Guadalcacín se coloca segundo, el Industrial golea al Barbate y el Xerez DFC B se acerca al descenso

Jerez Industrial y CD Guadalcacín han protagonizado la de cal en la Primera Andaluza con sus respectivas goleadas al Barbate y Ciudad de Cádiz por idéntico resultado, 3-0, y el Xerez DFC B la de arena al no pasar del empate con el Arcos y ver cómo se acerca al descenso.

El cuadro de Nono Prados recibía en el resembrado Pedro Garrido -con alguna que otra calva- a un Barbate al que aventajaba en dos puntos. Los blanquiazules, necesitados de sumar de tres tras dos derrotas seguidas para no perder la vista a la quinta plaza que da derecho a jugar el play-off, se han impuesto por 3-0, pero no sin sufrimiento. los visitantes fallaron de forma increíble una clamorosa oportunidad a menos de un metro bajo palos y en el tramo final llegaban los tantos locales: Salvi Garrido hacía el 1-0 en el minuto 73 y en el tiempo de descuento Juanca y Alberto Fernández agrandaban el marcador. La próxima jornada, duelo deciviso contra el CD Rota, precisamente el equipo que ocupa la quinta plaza con 30 puntos, uno más que los jerezanos.

Por su parte, el CD Guadalcacín sigue mostrándose fortísimo en casa y su goleada al Ciudad de Cádiz le permite ascender a la segunda posición situándose a 7 puntos del Rayo Sanluqueño, líder claro de la categoría y máximo favorito al ascenso directo. Los azulones no lo tuvieron fácil para noquear a un adversario que vendió cara su derrota. Tras una primera mitad sin goles, estos llegaron en la reanudación. Borja abrió la lata a los 60 minutos, Guillermo Vega puso el 2-0 a un cuarto de hora del final y apenas tres minutos después Dani Fernández establecía el 3-0 definitivo. La próxima jornada, salida en teoría asequible a casa del Puerto Real, colista y hundido en la tabla.

El Guadalcacín, segundo tras golear al Ciudad de Cádiz.

Por último, el Xerez DFC B afrontaba un difícil compromiso en La Granja ante el Arcos, que comenzaba la jornada en la segunda plaza. Garcés y Gaviño colocaron un 2-0 que apuntaba a victoria azulina, pero José Antonio González acortó distancias en el 74’ yhacía la igualada empataba en el 92’. El empate en otras circunstancias se podría dar por bueno, pero los xerecistas no están en condiciones de mirar el potencial de sus rivales. Con el 2-2 de esta semana, el equipo azulino sólo tiene 3 de ventaja sobre la Roteña, que sigue con su escalada y suma seis partidos sin perder.