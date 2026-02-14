El Jerez Industrial regresa al Pedro Garrido para medirse al Barbate

La liga de Primera Andaluza se reanuda hoy con tres partidos complicados para los representantes jerezanos, que curiosamente, todos juegan como locales.

La jornada arrancará este domingo a las doce del mediodía en Guadalcacín, donde los de David Navarro pueden dar un golpe de timón a la clasificación, ya que reciben en casa al tercer clasificado, el Ciudad de Cádiz, al que tiene a un punto. Si los azulones vencen, darían un salto significativo en la tabla.

A las 16.30, tocará el turno al Xerez DFC B, que se mide en La Granja a otro gallito, el Arcos, que es segundo. Los de Francis necesitan obligatoriarmente puntuar para no hundirse más en la clasificación, ya que a día de hoy están en puestos de descenso directo.

Media hora más tarde, a las cinco, el Jerez Industrial regresa al Pedro Garrido para enfrentarse al Barbate, un equipo en plena forma. Los barbateños acumulan tres victorias consecutivas, ante Algaida, Xerez DFC y Rota, y han conseguido salir de la zona complicada.

El cuadro industrialista quiere volver a reencontrarse con el triunfo en su retorno a su estadio, que no ha podido utilizar desde diciembre al haber sido resembrado. Los de Nono Prado han caído en sus dos últimos partidos, ante la Roteña y el Guadiaro, y necesitan reaccionar cuanto antes para no descolgarse de la zona alta.

A los blanquiazules les ha venido bien el parón por el temporal de la pasada semana, ya que para este encuentro recuperan efectivos en defensa, una zona muy castigada en las últimas jornadas. De esta forma, Prado podrá contar con el central Manu Jiménez y con Joselito, que no pudo estar en el último partido liguero por sanción. Además, tiene la duda de Mochón que sufrió ante el Guadiaro un problema muscular y es duda para este encuentro.

“La idea es volver a ganar, porque a pesar de las dos últimas derrotas, no hemos hecho malos partidos. Sabemos que el Barbate viene en buena dinámica, se ha reforzado bien, y tiene, para mí, a uno de los mejores entrenadores de la categoría”, explicó el preparador Nono Prado.

Para dicho encuentro, y coincidiendo con la vuelta al Pedro Garrido, la Peña Industrialista El Catavino Mecánico ha hecho un llamamiento a toda la afición para que acuda a arropar al equipo. Dicha entidad ha anunciado que “celebraremos el carnaval en la grada, que incluye actividades infantiles como pintacaras a menores acompañados de una persona adulta”.

Asimismo, el club ha organizado una iniciativa para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones.