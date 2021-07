El guardameta jerezano Ángel, sexta renovación del Jerez Industrial

Frenética actividad en la dirección deportiva del Jerez Industrial, que quiere tenerlo todo muy atado antes de iniciar la pretemporada dentro de un par de semanas. A los fichajes de David Velázquez, Jaime Pulido y Antonio Quintero y la renovaciones de Joselito Zambrano, Rubén Zarzuela, David Fernández, Kevin y Víctor, hay que unir ahora otra más, la del meta jerezano Ángel Ramírez.

A punto de cumplir los 37 años, Ángel Ramírez completa la portería blanquiazul tras la renovación también del olvereño Rubén Zarzuela. El guardameta jerezano asegura que "personalmente para mí es una alegría poder estar esta temporada de nuevo en un club tan importante como es el Jerez Industrial". Ángel llegó a finales de la pasada campaña de la mano de Juanjo Durán y sólo jugó un partido, ya que "Rubén lo hizo espectacular". "No tuve los minutos que me hubiera gustado, llegué sin tono de competición, pero estuve muy a gusto, el míster me apoyó en todo momento y es de agradecer que vuelvan a contar conmigo".

El meta señala que "desde el primer día, tanto el club como los compañeros me acogieron con un cariño espectacular. El Industrial es un club humilde pero la calidad humana es inmensa y eso te hace querer estar. De cara a esta temporada, estoy seguro de que vamos a hacer un equipo competitivo para poder estar arriba. Estoy ilusionado como un chaval de 18 años. Ojalá sea una temporada no tan atípica y que podamos brindarle a la afición, al club y a nosotros mismos grandes éxitos".