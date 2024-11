La histórica grada de Fondo Sur del Pedro Garrido, desmontada

La estructura de la grada del Fondo Sur ya no tiene asientos.

Jerez/Los aficionados al fútbol de Jerez en general y los xerecistas en particular no olvidan el 19 de enero de 2002, sábado para más señas. El Xerez CD entrenado por Bernd Schuster regresaba a la ciudad, tras el exilio obligado en toda la primera vuelta del curso 01/02 en el Palmar de Sanlúcar por discrepancias con el entonces alcalde Pedro Pacheco, para jugar en el nuevo y coqueto estadio de La Juventud. Chapín seguía en obras de cara a la celebración de los Juegos Ecuestres Mundiales, pero el Ayuntamiento puso en marcha un plan para que el equipo jugase en Jerez. El ascenso a Primera muchos pensaban que no se iba a escapar cuando daban el salto de categoría de forma directa los tres primeros.

Aquella fría tarde, el Deportivo, segundo en la tabla con 42 puntos, recibía al Extremadura del jerezano Kiko Narváez, en la segunda cita de la segunda vuelta (23ª), perdió 1-2 y ya nada fue igual. Pier adelantó a los azulgranas en el minuto once, empató Antonio Calle en el 64' y enmudeció al flamante campo Pedro José sobre la bocina (89').

La grada de Fondo Sur, la del albergue, se llenó a rebosar (2.430 espectadores) y la afición se volcó con el equipo y la tomó con Kiko Nárvaez, que jugaba en la escuadra de Almendralejo, por su pasado cadista. El resultado estableció un punto de inflexión. Con una recta final de liga marcada por la polémica y algunos resultados adversos, el Deportivo perdió el ascenso con el que la ciudad soñaba y que tuvo al alcance de la mano. Finalmente, Atlético de Madrid, Racing de Santander y Recreativo de Huelva lograron la gesta.

Plano de las instalaciones inauguradas en enero de 2002. / Diaro de Jerez

Una vez el Xerez CD regresó a Chapín, Jerez Industrial y Federico Mayo seguían utilizando las instalaciones, pero nunca esa grada, que quedó en desuso y se fue deteriorando con el paso de los años, tanto que cuando el Deportivo tuvo la oportunidad de jugar nuevamente en esas instalaciones en Tercera doce años después, la grada estaba clausurada.

El Xerez DFC también ha utilizado este campo desde su nacimiento hace una década casi todas las temporadas por la resiembra de Chapín, como tendrá que hacer este sábado (18.30) ante el líder Almería B, una vez que el Municipal no es apto. Ha comenzado el cambio de la semilla de verano por la de invierno.

Los asientos retirados de la grada, amontonados. / Miguel Ángel González

Retirar la grada, que podía suponer incluso un peligro, y habilitar una zona de entrenamientos en esa parte del Pedro Garrido es el objetivo del Ayuntamiento. De momento, ha comenzado el desmontaje de lo que fue una mítica grada y Deportes trabaja para intentar colocar otra grada supletoria antes del sábado en esa misma zona o en otra de cara al compromiso del Xerez DFC contra el filial rojiblanco.