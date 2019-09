El homenaje a Sebastián Herrera, este sábado en el Antonio Temblador de Trebujena

Los aficionados del fútbol comarcal tienen este sábado una cita ineludible en el campo Antonio Temblador 'Barrios' de Trebujena, donde se le va a realizar un merecido homenaje al técnico trebujenero Sebastián Herrera. El Ayuntamiento de la localidad y Diego Osorio, delegado en Jerez de la Gaditana de Fútbol, han organizado un torneo con un total de 24 partidos de fútbol 7 en el que además del Trebujena, como anfitrión, se ha volcado todo el fútbol comarcal: Atlético Sanluqueño, UD Roteña, Pueblo Nuevo, CD Rota, Afición Xerecista, Juventud Sanluqueña, AD Icovesa, Chipiona, Veteranos Xerez, UD Algaida, Liberación, Divina Pastora Sanluqueña, Nueva Jarilla, La Jerezana, Juventud Jerez Industrial, Marianistas, ADA Cruz Roja, San José Obrero, CD Sanlúcar, Flamenco, Magallanes y Atlético Los Naranjos.

Los partidos comenzarán a las nueve y cuarto de la mañana y se irán sucediendo hasta las ocho de la tarde y para paliar las altas temperaturas, el Ayuntamiento de Trebujena ha comunicado que todos los jugadores que participen en el torneo podrán acceder de manera gratuita a la piscina municipal, que se encuentra aledaña al campo de fútbol. Además, si el calor aprieta más de la cuenta, está previsto utilizar el sistema de riego automático para refrescar a los jugadores durante el transcurso de los partidos.

Con entrada única de dos euros, la recaudación irá destinada íntegramente para Sebastián Herrera para sufragar los gastos de un nuevo tratamiento que, a causa de la enfermedad contra la que lucha desde hace unos años, ya no pasa la Seguridad Social.

Además del Ayuntamiento de Trebujena, con su delegado de Deportes Manuel Raposo a la cabeza, y Diego Osorio, también colaboran desinteresadamente el Comité Territorial de Árbitros de la Delegación de Cádiz, la Gaditana de Fútbol y el Bar Aspirina. El delegado en Jerez de la FGF, Diego Osorio, explica que “la idea de homenajear a Sebastián Herrera me viene rondando en la cabeza desde hace dos o tres años. Sebas se merece todo y más porque es una persona que siempre está ahí el primero para ayudar en todo lo que se le pida. Es una persona que se ha ganado el cariño de todo el mundo del fútbol, no sólo el comarcal, sino en toda Andalucía y España. Agradezco la colaboración de todos los clubes y pido perdón a los que se han quedado fuera, porque han sido muchos los que están llamando. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Trebujena su apoyo, al Colegio de Árbitros y a los padres de los jugadores. Espero que el sábado se viva un bonito día y que Sebastián lo pase bien en compañía de muchos amigos”.

El auténtico protagonista este sábado en el Antonio Temblador será Sebastián Herrera: “Para mí este homenaje supone una inyección de moral. Siempre digo que el reconocimiento y el ánimo del mundo del fútbol base, donde he sido tan feliz, son mi mejor medicina”. Que el homenaje sea además en su Trebujena natal “me hace superfeliz. Tengo el escudo de oro de la ciudad, que me dieron por los valores que siempre he llevado a gala en el deporte, y el sentimiento de cariño es recíproco. Trebujena es mi casa en todos los sentidos”.

Sí reconoce que “echo de menos los banquillos. Siempre me he sentido entrenador, mi vocación siempre ha sido la de entrenar”, algo que ahora no puede desempeñar aunque se quita el gusanillo como seleccionador benjamín de la comarca de Jerez, un cargo que le dio Diego Osorio: “Le estoy muy agradecido, es como de la familia, al igual que la Gaditana con José Antonio Bernal a la cabeza”, afirma el técnico, que sigue colaborando enviando informes cuando es requerido por el Real Madrid -del que fue ojeador durante varios años- o el Villarreal, entre otros equipos. También colabora con la empresa de representación vasca Eggo Sport “porque tienen unos valores con los que yo siempre me he sentido identificado. Los conocí cuando trajeron a Aketxe al Cádiz y desde entonces colaboro con ellos”.