La hora de la verdad para el Jerez Industrial, en Rota

El Jerez Industrial afronta este domingo (12:00 horas) en el Alcalde Navarro Flores un duelo que puede marcar el devenir de la competición para los de Nono Prados. El equipo blanquiazul se mide al CD Rota, quinto clasificado con 30 puntos y que marca el límite del play-off de ascenso, que esta temporada disputan del segundo al quinto clasificado en una primera ronda previa mientras que el campeón tiene premio al ascender directo a División de Honor.

Los industrialistas, que se reencontraron con el triunfo la pasada semana goleando al Barbate en un duelo que se sentenció con dos goles en el descuento, son séptimos a un punto del cuadro verderón, de ahí la importancia del choque de este domingo en las instalaciones deportivas de la Villa, partido al que también estará muy atento el Taraguilla, sexto también con 30 puntos y que juega en Guadiaro.

El Jerez Industrial, que jugará el partido que tiene pendiente en Algaida el próximo 19 de abril, rompió ante el Barbate una racha de dos derrotas consecutivas contra Roteña y Guadiaro que le habían alejado del objetivo de la temporada: primero clasificar para el play-off y posteriormente luchar por el ascenso de categoría. La llegada de Mochón había mitigado esa falta de gol que tenía tras la marcha da Dani Herrera al proyecto de Monchi en el nuevo San Fernando. De hecho, el punta de Chipiona se colocaba en pocas semanas al frente de la tabla de goleadores con 6 dianas, pero contra el Barbate tenía que abandonar el terreno de juego por unas molestias lumbares y su concurso en Rota está en el aire.

El CD Rota del jerezano Jero Osorio se está mostrando esta temporada muy irregular en el Antonio Pazos Monago (antiguo Navarro Flores), ya que de las seis derrotas que ha sufrido este curso cinco han sido ejerciendo como local. En un caso parecido al del Jerez Industrial, los verderones sólo han ganado dos encuentros en su feudo: Roteña y Chiclana y no vencen allí desde el pasado 12 de octubre. Por su parte, el Jerez Industrial suma ocho triunfos este curso, cinco de ellos a domicilio. Ocasión inmejorable para dar caza y superar en la tabla a un rival directo.

El CD Guadalcacín, por su lado, tiene en teoría una asequible salida a Puerto Real. Los de David Navarro atraviesan una gran racha de juego y resultados, han ganado sus tres últimos partidos y se han encaramado a la segunda posición liderando la persecución al líder Rayo Sanluqueño, al que tienen a siete puntos. Los puertorrealeños, por su parte, están hundidos en la tabla y cuentan las jornadas para ser equipo de Segunda Andaluza. Con un único triunfo este curso frente a la Roteña, el equipo verdiblanco suma ahora cuatro derrotas seguidas y tan sólo atesoran 4 puntos en la clasificación, todos logrados en el Virgen del Carmen. El choque se inicia a las cuatro de la tarde.