Las imágenes del Atlético de Madrid-Unión Saint-Gilloise
Julián Álvarez adelanta a los rojiblancos al descanso
Un gol de Julián Alvarez en el minuto 39 da ventaja al Atlético de Madrid (1-0) ante el Union Saint Gilloise belga al descanso del partido de Liga de campeones que enfrenta a ambos en el Metropolitano.
El campeón belga ha jugado sin complejos esta primera mitad y el Atlético no encontró el camino del gol hasta el tramo final en un balón que recuperó Pablo Barrios y que llegó al área belga después de una gran internada de Giuliano, que cedió a Julián para que marcase el 1-0. En el minuto 45 el VAR anuló un gol a Antoine Griezmann.
