Julián Álvarez festeja el primer gol del Atlético de Madrid frente al Unión Saint-Gilloise.
Julián Álvarez festeja el primer gol del Atlético de Madrid frente al Unión Saint-Gilloise. / Juanjo Martín | Efe

Las imágenes del Atlético de Madrid-Unión Saint-Gilloise

Julián Álvarez adelanta a los rojiblancos al descanso

Redacción Deportes

Madrid, 04 de noviembre 2025 - 22:21

Un gol de Julián Alvarez en el minuto 39 da ventaja al Atlético de Madrid (1-0) ante el Union Saint Gilloise belga al descanso del partido de Liga de campeones que enfrenta a ambos en el Metropolitano.

El campeón belga ha jugado sin complejos esta primera mitad y el Atlético no encontró el camino del gol hasta el tramo final en un balón que recuperó Pablo Barrios y que llegó al área belga después de una gran internada de Giuliano, que cedió a Julián para que marcase el 1-0. En el minuto 45 el VAR anuló un gol a Antoine Griezmann.

Las imágenes del Atlético de Madrid-Unión Saint-Gilloise
1/53 Las imágenes del Atlético de Madrid-Unión Saint-Gilloise / Juanjo Martín | Efe
