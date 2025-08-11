common.go-to-content
El tiempo
Alerta naranja en Jerez con 40º de máxima
Pablo Torti y M.A. Armario se han proclamado campeones en Primera Masculina de la X Diario de Jerez Padel Cup.
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
La X Diario de Jerez Pádel Cup ya tiene nuevos campeones
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
Imágenes de la entrega de trofeos de la X Diario de Jerez Pádel Cup
El Xerez DFC vuelve a rendir homenaje este martes a Pepe Ravelo
Nuevo test para el Xerez CD frente al Chiclana CF en el Pedro Garrido
El Xerez CD sigue sondeando el mercado para firmar a un delantero
El jerezano Javier Galán jr. junto a la malagueña Nour Slamti, plata en la Mediterranean Cup
El polémico tuit de Óscar Puente sobre el incendio de Tarifa: "Igual puede echarle una mano..."
Karlos Arguiñano te facilita el menú de la playa y la piscina en un abrir y cerrar de ojos
Juanma Moreno ruega "máxima precaución" ante el nuevo fuego en Tarifa: "El incendio es importante"
El fuego se ceba con León, donde preocupa el avance del de Las Médulas