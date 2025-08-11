La X Diario de Jerez Pádel Cup ya tiene nuevos campeones

La X Diario de Jerez Pádel Cup, que se ha venido disputando en Padel Extreme y en las pistas de Globalpadel como sede auxiliar desde el pasado mes de julio, se ha cerrado este sábado con una jornada plagada de emocionantes finales en las nueve categorías de una competición en la que han tomado parte 200 jugadores, que han disputado un total de 181 partidos.

La pareja formada por Pablo Torti y M.A. Armario, número 3 del torneo, ha conquistado esta décima edición de la Pádel Cup en Primera Masculina al vencer en la final a la número 1, integrada por Antonio Sierra jr. y Alejandro Barrera por 7/5 y 6/4. El encuentro muy disputado, fue de los últimos en jugarse y fue seguido con bastante expectación por los participantes en el torneo. Tras un primer set igualadísimo, el segundo se decantó del lado de los campeones, que apretaron el acelerador.

Los hermanos Sonia y Ale Arauz se impusieron a Merci Chamorro y Juanlu Gallardo en la final de Segunda Mixta.

Mientras, en Segunda Femenina, Sonia Arauz y Maria Corzo doblegaron por un doble 6/2 a Natalia Alcón y Gema Clavijo y se tomaron la revancha del enfrentamiento de la fase de grupos, en el que las subcameonas habían salido vencedoras. En Segunda Masculina, Adri Cantalejo y Juanca Rodríguez dominaron a la pareja formada por José Manuel Pipo y Nando Sánchez y se adjudicaron la final por 6/1 y 6/2. Los subcampeones se han convertido en una de las parejas revelación del torneo y, partido a partido, se ganaron el respeto de todos los rivales e incluso derrotaron a los segundos cabezas de serie en semifinales. En Segunda Mixta, Merci Chamorro y Juanlu Gallardo se vieron las caras con Sonia y Ale Arauz y el triunfo se decantó del lado de los hermanos Arauz por 7/6 y 6/4. Sonia es una de las grandes vencedoras de esta X edición, ya que se la ha adjudicado tanto con su hermano como en categoría como en Segunda Femenina.

En Tercera Masculina, Francisco Torrejón y Guillermo Reyes y José Rubio y Álvaro García protagonizaron una competida y larga final, que se decantó del lado de los segundos por 7/6 5/7 6/4 y en Tercera Mixta, se enfrentan Laura Álvarez y José Prado ganaron a Paula del Río y Jose Serna por 6/4, 6/3.

Arillo y Durán ganaron la final de Veteranos +40 a Ortiz y Báez.

En Cuarta Femenina, Maite Soriano y Enma Navarro superaron por 6/2, 6/4 a Marta Pi y Ana Moreno. Las ganadoras han completado un gran torneo, ya que ha sacado adelante todos sus partidos desde la fase de grupos. En la final de cuarta masculina, Jesús Alvar y Fran Moreno necesitaron tres sets para doblegar a Bernardo Gutiérrez y Juan Pedro Leiva, 3/6 6/4 6/1, en una cita igualadísima, igual que la categoría, que no tenía favoritos claros. Por último, en Veteranos +40 accedieron a la final José Luis Arillo y José Manuel Durán y sacaron adelante el envite contra Santi Ortiz y Rafael Báez por 6/1 y 7/5.

Al término de las finales, se llevó a cabo la tradicional entrega de trofeos a los campeones y subcampeones de esta décima edición de la Diario de Jerez Pádel Cup.