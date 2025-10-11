Las jugadoras del Guadalcacín FSF celebran el gol de Gleice que les daba la victoria ante el Futsi.
Las imágenes del épico triunfo del Guadalcacín FSF ante el Futsi Navalcarnero

Fútbol Sala

Soberbia victoria de un Guadalcacín FSF colosal frente al poderoso Futsi Navalcarnero (1-0)

Eduardo Rabaneda

11 de octubre 2025 - 17:32

El Guadalcacín FSF ha logrado este sábado un importante y épico triunfo (1-0) ante el Futsi Navalcarnero, actual campeón de liga, en el pabellón Jerónimo Osorio en la sexta jornada de la Primera Iberdrola. Una diana de Gleice en el inicio de la segunda mitad ha dado a las de Andrés Sánchez tres puntos vitales en un sensacional encuentro, en el que han sabido sufrir para doblegar a uno de los transatlánticos de la competición.

