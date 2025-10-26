Importantísima victoria del Jerez Industrial en su visita al Chiclana B (2-3)

La octava jornada de liga en la Primera Andaluza de Cádiz deparaba partidos atractivos fuera de casa para los tres equipos jerezanos y se han saldado con dos victorias, la del Jerez Industrial en Chiclana (2-3) este sábado por la noche y la del Guadalcacín en el Manuel Bernal frente a la Roteña (0-1), y una derrota, la del Xerez DFC B en su visita al Ciudad de Cádiz (2-0). La clasificación está apretada, pero ya se van marcando diferencias.

El Jerez Industrial, que continúa sin presentar entrenador, sigue firme lejos del Pedro Garrido y este sábado ha sumado tres puntos importantísimos en su visita al Huerta Mata para enfrentarse al filial del Chiclana, un conjunto que contaba por triunfos -tres- sus partidos de casa, y se ha impuesto por 2-3 en una cita que tuvo de todo, emoción, goles, un penalti y hasta buen juego por momentos.

Los blanquiazules marcan diferencias fuera de casa y se han convertido en una de las escuadras que más triunfos logra, pero como local no ha vencido todavía y esa circunstancia le está impidiendo colocarse en la zona noble de la clasificación. Hasta el momento, han ganado tres choques fuera, Puerto Real, Barbate y Chiclana, y ha caído solo en Guadiaro por 2-1, curiosamente uno de los conjuntos peor clasificados. Tan mal, que ha sucumbido en los otros siete encuentros.

El cuadro industralista saltó al verde con la firme intención de sacar adelante el compromiso para olvidar el revés en su feudo ante el Rota y no tardó en avisar. A los diez minutos, Dani Castro mandó un balón al larguero y solo cinco minutos después Salvi abría la lata y anotaba el 0-1. El filial apretó y en el 28', Joel puso el 1-1, resultado con el que se llegó al descanso.

El segundo tiempo no pudo arrancar mejor para el Industrial, ya que Manu Rojas rompía la igualada en el 48' tras recoger un rechace de la defensa (1-2). Los blanquiazules se asentaron, pero no pudieron evitar que el Chiclana B reaccionara y volviera a nivelar las cosas. El extremo Narváez ponía el 2-2 (67'). Tocaba volver a empezar y los industralistas no bajaron la guardia, hasta que obtuvo la recompensa a su esfuerzo con un penalti que transformó Juanjo (2-3) en el 78'. En los últimos minutos, los locales que quedaron con diez por la roja directa que vio Narváez (88') y los tres puntos fueron para los jerezanos.

Derrota del filial con roja a Dani Torres

Mientras, el Xerez DFC B de Francis no pudo puntuar en su visita al Ciudad de Cádiz en el Manuel de Irogoyen este domingo y cayó por 2-0 en un partido que, además, tuvo que afrontar con diez jugadores por la expulsión con roja directa del delantero Dani Torres, que este sábado estuvo convocado con el primer equipo para el encuentro ante el Extremadura en el Francisco de la Hera (3-2), en el minuto 38.

Luis Ortega, en propia puerta, adelantó a los locales superada la media hora de juego (34') y en el segundo acto, en el minuto 64, Fran hizo el 2-0. La derrota deja muy tocados a los xerecistas, que se quedan con ocho puntos en la parte más baja de la tabla y la próxima jornada deben encarar el derbi contra el Jerez Industrial en La Granja.

Tercer triunfo seguido del Guada

El Guadalcacín, por su parte, sigue con paso firme y se encuentra en un excelente momento. Suma cinco jornadas sin perder, con cuatro victorias y las tres últimas consecutivas. En esta oportunidad, ha vencido por 0-1 con un gol de Pomares en el inicio del segundo acto a la Roteña, que sigue en la zona baja de la tabla.

Los tres puntos de Rota permiten a los de David Navarro colocarse cuartos, en puestos de play-off de ascenso a División de Honor, con 16 unidades, las mismas que el tercero, que es el Arcos, y el próximo domingo reciben en el Fernández Marchán al Guadiaro, que es penúltimo con tres puntos.