La hoja de ruta de Selu, nuevo director deportivo del Jerez Industrial

José Luis Zaldívar 'Selu' ha sido presentado este lunes como nuevo director deportivo del Jerez Industrial. El exjugador del Xerez CD o Córdoba, entre otros, ha estado ligado a la parcela técnica del Cádiz las últimas temporadas y llega ahora al club de la copa y la venencia para aportar su experiencia, asumiendo un reto profesional que lleve a la entidad industrialista a cotas mayores. Selu lleva apenas unos días en el Jerez Industrial, ha comenzado a trabajar observando las necesidades de la plantilla y tiene claro que hay que reforzar la portería con la baja de Kike y también la parcela ofensiva. Al mismo tiempo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque lo primero que hay que recuperar es la estabilidad tras unas semanas difíciles tras la marcha de José Manuel Mena, al tiempo que ha arropado al cuerpo técnico comandado por Nono.

El presidente Rubén González Escudero ha estado presente en el acto desarrollado en el Estadio Pedro Garrido y ha destacado la valía de Selu para el proyecto deportivo. "Selu tiene un bagaje muy enriquecedor y así lo ha demostrado en los terrenos de juego y después también como técnico, segundo entrenador y analista, donde ha destacado durante los últimos años en el Cádiz. Hemos tenido la fortuna de llegar a un acuerdo para afrontar este reto en el Jerez Industrial como director deportivo. Creo que es un fichaje que a buen seguro va a dar sus resultados.

Reto

El flamante nuevo director deportivo industrialista considera su llegada al Jerez Industrial como "un reto importante en mi carrera, quiero hacer las cosas bien, con cordura. Vengo a aportar mi experiencia, a ayudar en todos los terrenos, escuchar a los jugadores y a los entrenadores y a partir de ahí tomar la decisión con toda la cordura y toda la profesionalidad que merece este club". El puertorrealeño se mostraba también "súper agradecido, estoy en fase un poco de aprendizaje porque estoy conociendo a todo lo que es la directiva, jugadores, entrenadores y necesito un poquito de tiempo para tomar el pulso al equipo. Sé dónde vengo, sé que es un club histórico de la ciudad. Me ha ganado el proyecto, ser partícipe de algo bonito que podamos construir entre todos ayudándonos y creando algo potente para la ciudad".

Rubén González, presidente del Jerez Industrial, y Selu.

El equipo, tras caer este pasado domingo en casa con el Rota, no conoce la victoria en casa y ocupa la octava posición con 9 puntos, a 4 del play-off de ascenso, aunque la primera plaza que ostenta el Rayo Sanluqueño ya está bastante lejos (a 10). Selu apunta que "sólo estamos en la séptima jornada y ya sabéis lo que ha pasado con el equipo, nos quedamos sin entrenador a las primeras de cambio y entonces tuvimos que contar con la gente que estaba aquí. Estamos súper contentos con el cuerpo técnico, los veo trabajar y están haciendo una gran labor, están súper implicados y no es fácil encontrar gente así que dé el paso adelante y que quiera en este caso la responsabilidad que requiere este puesto".

Plantilla y cuerpo técnico

Selu se va a centrar en reforzar la plantilla y en este sentido ya ha llegado Juanjo, "que es un futbolista de superior categoría que vive su tercera etapa en el club y que nos va a dar mucho. Es una apuesta segura y nos va a ayudar. A partir de ahí también vamos a buscar un portero y estamos en la línea de buscar gente de arriba también para que nos ayude a hacer goles. Y luego ya, a nivel de cuerpo técnico, estamos muy contentos con ellos. La trayectoria o los resultados darán si hay continuidad o no, pero ahora mismo estamos muy contentos con ellos y vamos a seguir intentando dar estabilidad, que puedan trabajar bien.

El equipo tiene dos victorias, Puerto Real y Barbate, pero no ha ganado aún en casa. Selu apunta que "yo llego hace dos semanas, el equipo empata contra el Algaida 1-1 y la pasada gana en Barbate, un partido súper complicado y da muy buena imagen fuera de casa. Y esta semana, si nos escapa el partido, pues una derrota. Estamos octavos, a cuatro puntos de playoff, estamos ahí. Yo creo que no hay que volverse locos, estamos en un punto en el que vamos a mejorar seguro de aquí adelante. Si conseguimos que todo el mundo trabaje en la misma línea y seamos un equipo fuerte, potente, porque creo que el equipo tiene mimbres para hacerlo y quizás necesitan un poco de confianza para ganar un partido aquí en casa".

Un momento de la rueda de prensa.

El director deportivo sabe que llega a un club exigente y que aspira al ascenso y lo asume. "Somos exigentes y por supuesto buscamos la mejora. También es verdad que hay que saber en qué punto estamos y por eso lo que veo es que necesitamos un poco de estabilidad por todo lo que ha pasado a principios de temporada. Por la salida del míster, por cómo se ha visto el equipo, han salido algunos jugadores. La trayectoria del equipo es la que es, pero es un buen equipo, creo que está bien montado y creo que estos años atrás siempre ha estado mirando el play-off. No podemos ahora mismo decir que no vayamos a luchar por ello porque creo que el equipo busca eso, tiene jugadores para eso y vamos a intentarlo hasta el final. Se nos ha escapado un poco el líder, pero es verdad que estamos ahí".

En cuanto a la llegada de un delantero, Selu avanzaba que "estamos evaluando con los técnicos cuál es el mejor futbolista que se pueda adaptar a nuestro juego. Estamos en ello, pero no es fácil tampoco. En este momento del mercado los futbolistas no están abiertos a venir porque están en sus equipos y realmente somos un equipo humilde que tampoco tiene todos los recursos, aunque este club tiene mucha historia, es respetado fuera y tenemos que hacer las cosas bien a partir de ya para que los futbolistas quieran venir aquí y les ilusione el proyecto".