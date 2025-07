Iris Tió da a España un oro histórico en solo libre de natación artística

La española Iris Tió se proclamó este martes campeona del mundo de solo libre de natación artística en el Mundial de Singapur 2025, compitiendo bajo la música de Himno al amor, de Edith Piaf, en la versión que Celine Dion cantó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, de la que ahora se cumple un año. Tió se impuso finalmente a la china Huyan Xu y a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que compite bajo pabellón neutral, para dar a España su primer oro en estos campeonatos y la primera presea de este metal de solo en la historia de este deporte.

El equipo chino había sido hasta este martes el gran dominador de las pruebas de natación artística de los Mundiales de Singapur 2025.

La nadadora barcelonesa, de 22 años, sumó una nota de 245.1913, con una puntuación de 112.9000 en la impresión artística y 132.2913 en la ejecución, por 110.0000 y 131.0025, respectivamente, de la atleta china que se vio superada por Iris, pues solo alcanzó 241.0025.

Por su parte, la medallista de bronce recabó 105.2500 en la primera nota y 134.2937 en la segunda con una puntuación total de 239.5437 para quedar a 5.6476 de la campeona española.

En la cuarta plaza se clasificó la nadadora Vasiliki Alexandri, con 238.997 puntos, una posición por delante de la alemana Klara Bleyer, ya a 7.6313 puntos de la campeona española.

El oro de Tió es la cuarta medalla -todas ellas en natación artística- del conjunto español en Singapur 2025 tras las de plata de Dennis González, en solo técnico masculino, y las de bronce también de Iris en solo técnico y del equipo en rutina libre.

"Estoy supercontenta, casi que no me lo creo, en una nube de emociones, llorando, como en shock. Es la primera vez que España ha ganado una medalla de oro en Solo en un Mundial, o sea que estoy que no me lo creo", señaló a la Real Federación Española de Natación.

"Cuando ha salido la puntuación de China me he quedado flipada, porque la china es muy buena y la bielorrusa tenía mucha dificultad. Feliz, orgullosa por esta medalla histórica para España", manifestó.

La barcelonesa añadió: "Quiero agradecer a mis entrenadoras porque sin ellas esto no hubiera sido posible. Somos el mejor equipo del mundo, estamos defendiendo a muerte nuestro trabajo aquí y nos llega el apoyo, gracias por seguirnos".

Bailando bajo el agua

Iris Tió compite desde los cinco años. Esta hija y nieta de músicos llevaba muchos años llamando a la puerta y se ha coronado en Singapur con un oro en la rutina libre. Creció escuchando música, clásica y también electrónica. Su padre, Eric, es clarinetista; su madre (Laia), violinista y se conocieron en Londres, en la prestigiosa Guildhall School of Music and Drama. De ellos le viene su gusto por la música clásica.

Su abuela, una compositora de música electrónica, experta en sintetizadores, le hizo ver otra vertiente de la música. Por eso Iris es elegante y explosiva, una suma de lo clásico y lo eléctrico, algo que le ha llevado a lo más alto cuando pocos lo esperaban, al menos en este Mundial en Singapur.

Su idilio con la artística, por entonces sincronizada, nació como ocurre en otras muchas ocasiones: casualmente. Con cinco años paseaba con sus padres y tuvo curiosidad por ver qué ocurría en aquella piscina de la cual emanaba música desde su interior.

Así que Iris descubrió su deporte. Su madre, Laia, la inscribió en el Kallípolis, uno de los clubes clásicos de la sincronizada en España y allí empezó todo. Con quince años debutó como solista en un Europeo, ante la ausencia de Ona Carbonell, y sus entrenadoras de siempre (Mayu Fujiki, Anna Tarrés), la señalaron como una de las grandes del futuro.

Incluso Andrea Fuentes lo vio claro mucho antes de dedicarse a dirigirla en el equipo nacional: "Es increíble. Gemma Mengual también empezó con 15 años de solista. Esta chica será la bomba y cuando la vi por primera vez, me di cuenta de que es lo mejor que España ha tenido. Tiene un feeling brutal con la música, su cuerpo es casi perfecto y eso que aun no está trabajada. Es un amor hay que cuidarla".

Y así se han cumplido sus vaticinios. Iris es tímida fuera de la piscina, pero desbordante dentro. De pequeña bailaba a todas horas, afinó su oído, practicó con diferentes instrumentos (clarinete, violín y piano) y preparó su cuerpo para lo que tenía que llegar.