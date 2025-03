Isco, técnico del Xerez Toyota: "Nuestra idea es alcanzar al líder antes del parón"

El Xerez Toyota Nimauto venció 0-3 al Bujalance, ha empatado en la segunda posición con ElPozo B y tiene al líder Mengíbar a tres puntos y con un partido menos. Isco Torres, técnico azulino, comentaba tras el triunfo en tierras cordobesas que se trataba de una victoria "importante, una más en lo que es nuestro camino para intentar estar lo más arriba posible. Partido muy serio en una pista que siempre ha sido complicada. Llevábamos un plan de partido y se cumplió a la perfección. Es cierto que ellos no están pasando por buen momento, ha habido cambios que parecía que iban a darle más aire, pero sigue como el año pasado, les está costando mucho la temporada. Llevaba dos victorias seguidas que les alejaban del descenso y tenían una oportunidad ante nosotros para alejarse definitivamente y era un partido complicado para nosotros".

El técnico señalaba que el plan de partido era "salir serios porque ellos aprietan bastante con el apoyo de su afición y el guión se cumplió a la perfección, defendimos bien en los primeros minutos y supimos aprovechar nuestros acercamientos peligrosos ponernos con dos goles de ventaja hasta que Álex Constantino conseguía el 0-3 en una acción preparada a balón parado, un gol que nos daba muchísima tranquilidad para afrontar la segunda parte aunque sabemos que un 3-0 no es definitivo en fútbol sala".

En la segunda mitad, "el equipo siguió con la misma idea, defendiendo muy serios, aguantamos en los primeros minutos y Kako lo hizo muy bien cuando tuvo que intervenir y nos ayudó para mantener la ventaja de tres goles a medida que iba transcurriendo la segunda parte. Tuvimos nuestras opciones también, un par de decisiones arbitrales dudosas que quizá nos hubieran puesto más en ventaja, pero no es excusa, el equipo se defendió mejor que atacó en la segunda parte y no era mala idea. Nos plantamos con esa ventaja en los minutos finales, ellos se plantaron con la figura de portero jugador y tuvimos un par de dudas que nos desajustaron en defensa, lo corregimos y a partir de ahí no nos generaron nada, al revés, tuvimos un par de robos para hacer algún gol más".

A modo de conclusión, el técnico decía que "nos venimos con tres puntos muy buenos de Bujalance y unido al empate del Pozo en casa contra Córdoba nos empata a puntos con ellos con un partido menos y teniendo que recibirlos. Mengíbar sigue sin fallar, pero lo tenemos ahí a tiro de piedra, nuestro objetivo es intentar alcanzarlo antes del parón y del partido aplazado que tenemos".