"Estamos con muchas ganas de hacer un buen partido en Cádiz"

El Xerez Toyota Nimauto pone en juego su buena racha de resultados -es segundo en la tabla- este sábado en el derbi contra el Cádiz Virgili, al que superó en la primera vuelta y ahora rinde visita a la capital, un encuentro que siempre se vive con pasión dentro y fuera de la pista. Isco Torres, técnico del Toyota, se muestra confiado en que su equipo mantenga la buena línea de resultados de las últimas semanas, que les han consolidado en la segunda plaza con 4 puntos de ventaja sobre los amarillos.

"Nos aproximamos ya a la parte final de Liga y lo hacemos con un enfrentamiento de los esperados de la temporada, un derbi contra Virgili Cádiz, fuera de casa, con dos equipos que están en buena línea. Nosotros llevamos una racha de victorias importantes en la segunda vuelta y la verdad es que ellos en casa se están mostrando como un equipo muy fuerte. Es verdad que en las últimas jornadas han dejado escapar algún punto fuera, pero en casa están siendo muy muy fiables, ganándoles a rivales de entidad y haciéndolo con solvencia", explicaba el entrenador isleño.

Isco espera "un partido fuerte, tenemos el antecedente del año pasado, donde ellos derrocharon mayor intensidad sobre la pista y esa fue una de las diferencias que hizo decantarse el partido a su favor. Intentaremos que este año eso no ocurra. Nos estamos jugando mucho los dos equipos, evidentemente nosotros tenemos un pequeño colchoncillo, pero claro, las distancias son muy cortas, incluso con el cuarto clasificado, con el Pozo de Murcia, y tenemos que intentar refrendar la buena victoria conseguida la semana pasada con un buen resultado en Cádiz".

En cuanto a cómo están sus jugadores, apunta que "este tipo de partidos se afrontan con muchísima ilusión, la semana de entrenamiento ha sido buena y en principio, salvo Joaquín y José Grimaldi, que siguen recuperándose de sus lesiones, el resto de la plantilla va a estar disponible. Con muchísimas ganas, haciendo una semana de entrenamiento bastante buena y concienciados de lo que nos vamos a encontrar allí. Desear que sea un partido bonito, espectacular, que las aficiones se lo pasen bien y simplemente que gane el mejor".