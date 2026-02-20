Cádiz Virgili - Xerez Toyota: derbi entre tercero y segundo

El Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz acoge este sábado a partir de las cinco de la tarde el derbi entre el Cádiz Virgili y el Xerez Toyota Nimauto, un partido que llega con los dos equipos atravesando grandes momentos de forma y con los azulinos con cuatro puntos de ventaja sobre los amarillos, teniendo ambos pendientes un partido, el aplazado por el temporal Leonardo hace dos semanas.

Los de Isco Torres no pierden desde el pasado 6 de diciembre, cuando perdieron la condición de invictos en el Ruiz-Mateos contra el líder Mengíbar. Desde entonces, los xerecistas han encadenado siete jornadas sin caer con seis triunfos y un empate: 19 puntos de 21 posibles, teniendo el encuentro contra Pinatar B el 4 de abril, Sábado Santo (11:45 horas). El Toyota, que tenía en los desplazamientos su particular talón de Aquiles este curso, ha enmendado la plana en las últimas semanas, ganando consecutivamente a Alchoyano y Córdoba B.

Por su parte, el Cádiz Virgili también atraviesa un buen momento de forma y suma cuatro jornadas sin perder en las que ha obtenido 10 puntos de 12 posibles. Los gaditanos, además, son muy sólidos en su cancha y esta temporada sólo han dejado escapar un empate contra el Jumilla en la primera jornada y una derrota por la mínima (1-2) frente al Mengíbar, líder del Grupo 5 de Segunda B. Desde entonces, cuatro triunfos consecutivos contra Bujalance, ElPozo B, Alcalá y Alchoyano. Su última derrota fue el 10 de enero en la cancha del Jumilla.

El equipo que entrena Juan Carlos Gálvez, exentrenador del Xerez Toyota Nimauto, se ha reforzado en las últimas horas con Álvaro Díez Flethes, ala-cierre que vuelve después de haber formado parte del CD Virgili Cádiz la pasada campaña. Este verano se trasladó a Alemania por cuestiones laborales y ahora regresa a la entidad gaditana para continuar su trayectoria deportiva. Flethes cuenta con experiencia tanto en Primera como en Segunda División de fútbol sala en España, militó en el Burela FS durante la temporada 2023-2024 y previamente en el Real Betis Futsal entre 2020 y 2023. En el conjunto bético formó parte del primer equipo en Primera División y contribuyó al ascenso del filial a Segunda División en la campaña 2020-2021.

En el duelo de la primera vuelta disputado en el Ruiz-Mateos, el Xerez Toyota Nimauto se impuso por cinco goles a tres en un gran partido de fútbol sala.