Ismael Aguado, del Jerez Natación Máster, conquista el bronce en los 50 braza en el Europeo de Lublin

Ismael Aguado posa con su medalla de plata en el pódium del Campeonato de Europa de Natación Máster.

El Jerez Natación Máster sigue escribiendo páginas brillantes e históricas para el deporte jerezano, no tiene techo, se supera ante las adversidades y ni las lesiones ni las enfermedades, algunas graves y duras, le hacen rendirse. Este miércoles ha completado una jornada inaugural espléndida en la segunda edición del Campeonato de Europa Máster en piscina de 25 metros, en el que toman parte 1.452 nadadores de 35 países y que se disputa en la ciudad polaca de Lublin hasta el próximo 14 de diciembre.

La competición ha arrancado en el Aqua Lublin, la misma instalación en la que se ha celebrado el Europeo absoluto durante la última semana, con resultados excelentes para el cuadro jerezano, que se ha estrenado con unos resultados impresionantes, un bronce, cinco top ten europeos y tres diplomas.

Ismael Aguado ha cosechado la medalla de bronce en los 50 metros braza en una prueba impresionante, de máxima igualdad, en la que apenas ha habido unas centésimas de diferencia entre el segundo y el quinto. El nadador del cuadro jerezano acudía con moral y avalado por su experiencia en otras competiciones europeas. Al final, ha logrado la recompensa a su trabajo. Su compañero Eugenio Madrigal fue quinto y en categoría femenina, Mertxe Mora ha terminado novena (en las finales máster se ocupan diez calles).

David Huertas, Mercedes Mora, Ismael Aguado y Alejandro Ayala en Lublin.

Hasta el momento, el club únicamente contaba con un oro en los Europeos, el cosechado por George Savescu en noviembre de 2023 en Campeonato de Europa de Aguas Abiertas disputado en la isla portuguesa de Maderia. De este modo, la medalla de Ismael es la segunda continental para los jerezanos.

En la jornada de este miércoles, también han entrado en liza en 800 libre, Ale Ayala, que ha terminado décimo y David Huertas, séptimo.

Ismael Aguado, radiante con su medalla y el diploma.

Calendario restante

Jueves 11

200 libres: David Huertas

David Huertas 100 braza: Ale Ayala, Ismael Aguado, Mertxe Mora y Eugenio Madrigal

Ale Ayala, Ismael Aguado, Mertxe Mora y Eugenio Madrigal 200 espalda: David Huertas

David Huertas 4x50 estilos masculino

Viernes 12

200 braza: Ale Ayala, Ismael Aguado y Mertxe Mora

Ale Ayala, Ismael Aguado y Mertxe Mora 100 espalda: David Huertas

Sábado 13

400 libres: David Huertas

David Huertas 200 M: Silvia Báez

Domingo 14