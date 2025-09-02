Javier Galán, del CTM Jerez, alcanza el cuadro final de la Euro Mini Champ's 2025

Javier Galán Jr., del CTM Jerez, ha culminado la recta final del arduo verano que tenía por delante con la participación en la Liga Europea, concentración de Eurotalents y la puesta en escena del Euro Mini Champ's. Una vez culminada la Liga Europea en Riga, torneo en el que Javier consiguió dos medallas, enlazó directamente con la concentración de jóvenes talentos europeos en Estrasburgo, donde participó junto a palistas de la selección de Japón, Australia y Nueva Zelanda y a los mejores entrenadores de Europa en unas duras sesiones de entrenamientos dirigidas por los técnicos del combinado francés. Luego, tras la concentración, se sumó a la selección española de nuevo para la disputa en el Nelson Mandela Sports Center de Schiltigheim, localidad de la región de Estrasburgo (Francia), de la Euro Mini Champ's.

Galán Jr. ha subido el listón respecto a participaciones anteriores y logró su mejor clasificación en esta competición, llegando por segunda vez en su carrera al cuadro final y metiéndose entre los 25 mejores jugadores de Europa. Tras este final de verano Javier se encuentra ahora a la espera de la nueva actualización del ranking europeo, en el que espera pegar dar una gran subida y colocarse entre los mejores U13 de Europa.

Sin margen de maniobra, la actividad del club jerezano pasa ahora por una nueva edición del popular Torneo 'Cuchara de Palo', que se disputará este jueves en las instalaciones de Pío XII y en el que podrán participar personas no federadas o con poca participación en ligas autonómicas. Como premio se entregará un jamón al campeón y un queso al segundo clasificado.