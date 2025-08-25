Javier Galán, del CTM Jerez, se cuelga un oro y una plata con España en Riga

El apretadisimo calendario internacional está conduciendo al joven palista del CTM Jerez Javier Galán Jr. a vivir un final de verano de frenético. Esta pasada semana ha participado en el Riga Open de las JOOLA Europe Youth Series, disputado en la capital letona del 20 al 24 de agosto. El nombre de la ciudad ya estaba anotada en mayúsculas para Javier desde los éxitos del programa Eurotalents del verano pasado y este año ha vuelto a ser el escenario de un gran torneo por parte del jerezano. Oro y plata.

Galán Jr. competía con España en la categoría U13 en la modalidad de equipos mixtos, dobles masculinos y también individuales así como el individual en la categoría U15. La competición comenzó de la mejor manera posible, ya que se alzó con el oro en la modalidad de equipos mixtos U13 acompañado por Alexander Malov, Celia Valpuesta y Aina Casanovas, en una final de infarto al vencer a la todopoderosa Suecia.

España dominó la fase de grupos con cuatro triunfos: 6-3 ante Suecia, 9-0 frente a Lituania, 8-1 contra LAT/FIN (selección de países de América Latina y Europa) y 9-0 ante Letonia. En la fase final, el equipo superó a Portugal por 5-1 en semifinales y repitió 5-1 en la final frente a Suecia para adjudicarse el título en un magistral encuentro.

La selección española con Javier Galán y Javier Galán Jr., en el Riga Open de las Europe Youth Series 2025.

En la modalidad individual, con un sorteo bastante duro, el jerezano se coló hasta octavos de final en la categoría U15, cediendo con el irlandés Sheridan, y en cuartos de final en la categoría U13 pasó grupos, ganó los octavos, 3-2 al lituano Mindaugas Stonys, y perdió 0-3 en cuartos ante el sueco Joel Isaksson, que se proclamó luego campeón del torneo.

La siguiente gran noticia llegó en la modalidad de dobles donde formando pareja con su compañero y amigo Sasha Malov se colaron en la final del torneo colgándose una meritoria medalla de plata. La pareja ganó 3-0 a los lituanos Petrauskas/Paplauskas en cuartos, 3-1 al eslovaco Utylski y al polaco Suchy en semifinales y en la final cayó ante los suecos Hallén/Isaksson (3-0).

Ahora, Galán se desplazará junto a su padre a Estrasburgo para la concentración de Eurotalents con los mejores jugadores de Europa de su categoría, terminando la próxima semana con la disputa del Euro Mini Champs.