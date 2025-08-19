El jerezano Javier Galán jr. encara el tour final de un intenso verano

El final de verano va a ser muy intenso para Javier Galán jr., joven promesa del CTM Jerez. El palista jerezano ya vuela hacia Letonia, país en el que va a disputar defendiendo los colores de la selección española la Liga Europea en la categoría U13 junto al gallego Alexander Malov y las féminas Aina Casanovas y Celia Valpuesta. Esta competición se disputa a nivel individual, dobles y por equipos. El escenario le será familiar, ya que el mismo pabellón que acogerá el torneo lo vio brillar el verano pasado cuando consiguió entrar en el programa Eurotalents.

Precisamente, tras esta cita, el 25 de agosto, volará directamente desde Riga hasta Estrasburgo para participar en la primera concentración de su beca europea con los mejores jugadores europeos de su categoría. Tras un pequeño paréntesis en el mismo Estrasburgo, el día 28 de agosto comenzará por cuarta vez la disputa del Euro Mini Champs, donde buscará el jerezano acercarse a los puestos de rondas finales. En esta ocasión será acompañado por su padre, que llevará el peso de la parte técnica de este macrodesplazamiento.

Javier Galán jr., junto a una compañera de selección y a su padre en el vuelo a Letonia.

El joven jugador, sin apenas tiempo para descansar y recuperarse de la lesión en el hombro que sufrió a principios de mes en la Mediterranean Cup, competición en la que se colgó la medalla de plata en la localidad italiana de Bardonecchia también en U13, con la malagueña Nour Slamti, encara un nuevo test para seguir creciendo.