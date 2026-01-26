Jerez coronó a los campeones de automovilismo de la temporada 2025

Jerez volvió a convertirse en el gran epicentro del automovilismo andaluz con la celebración de la Gala de Campeones de la Federación Andaluza de Automovilismo (FAA) 2025, un evento que reunió en los Museos de la Atalaya a más de 500 invitados entre deportistas, autoridades, clubes, escuderías y representantes del mundo del motor. La cita sirvió para poner el broche de oro a una intensa temporada deportiva y rendir homenaje tanto a los campeones y campeonas del año como a las instituciones, entidades y personas que hacen posible el crecimiento del automovilismo en Andalucía.

La gala estuvo presidida por Manuel Alonso, presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, y por la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo. Junto a ellos asistieron, entre otras autoridades, Tania Barcelona, delegada de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía; Anchel Echegoyen, vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo; Salvador Ruiz García, alcalde de Guadalcacín; Antonio Bejarano Martín, alcalde de Espiel; y Antonio Campos, alcalde de Casarabonela, junto a representantes de otros ayuntamientos andaluces.

El acto contó con la presencia de cerca de 200 pilotos y copilotos galardonados, además de responsables de escuderías, clubes deportivos, oficiales y profesionales del motorsport andaluz. Durante la velada se entregaron los trofeos correspondientes a trece campeonatos autonómicos disputados en 2025, con un total de alrededor de 170 deportistas premiados en disciplinas como rallyes de asfalto y regularidad, rally-cronos, montaña, circuitos, cronometradas, karting, rallyes de tierra, slalom, autocross, Extreme 4×4 y enduro, reflejando la enorme diversidad y vitalidad del automovilismo andaluz.

Los campeones de las distintas disciplinas de rally.

Uno de los momentos más destacados de la gala llegó con la entrega de los premios especiales, que reconocieron trayectorias, colaboraciones y compromisos ejemplares con este deporte. En este apartado, Jerez fue protagonista indiscutible.

El Circuito de Jerez–Ángel Nieto recibió un importante reconocimiento por sus 40 años de actividad al servicio del automovilismo y su constante colaboración con la Federación Andaluza de Automovilismo, subrayando su papel como una de las infraestructuras deportivas más importantes del sur de Europa y un referente indiscutible del motor.

Además, se distinguió a Pablo Fernández Salado por sus 40 años como responsable del mantenimiento del Circuito, así como a Miguel Ángel Rodríguez Gómez por su gestión al frente de la dirección deportiva del trazado y su etapa al frente del Club Motor Circuito de Jerez, poniendo en valor décadas de trabajo silencioso y fundamental para el prestigio de la instalación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera fue igualmente reconocido de manera especial por su colaboración en la organización de la Gala 2025 y por su apoyo continuado al automovilismo, consolidando a la ciudad como una aliada estratégica del deporte del motor y como sede de grandes eventos de repercusión autonómica y nacional.

El presidente de la FAA, Manuel Alonso, destacó durante su intervención el compromiso de Jerez con el motor y su papel clave en el desarrollo del automovilismo federado andaluz, agradeciendo especialmente la implicación del Ayuntamiento y del Circuito de Jerez–Ángel Nieto en el éxito de esta edición.

Todos los premiados, en la foto final del acto.

La celebración de la Gala de Campeones ha supuesto, además, un importante impulso para la ciudad, generando actividad hotelera, hostelería y movimiento económico al atraer durante todo el fin de semana a deportistas, acompañantes, equipos y medios de comunicación.

Reconocimiento a deportistas y premios especiales

Uno de los momentos más emotivos y destacados de la Gala de Campeones fue la entrega de los premios especiales y reconocimientos honoríficos, con los que la Federación Andaluza de Automovilismo quiso poner en valor tanto los éxitos deportivos de la temporada como trayectorias ejemplares, labores organizativas, dedicación al deporte y contribuciones decisivas al crecimiento del automovilismo.

En el apartado organizativo, se distinguió a la Escudería Cerro de los Cañones de Lanjarón como Organizador de la Prueba de Montaña mejor valorada de 2025, y al C.D. Villaviciosa Motorsport como Organizador de la Prueba de Rallyes mejor valorada de la temporada.

En el plano estrictamente deportivo, fueron reconocidos:

Francisco Manuel Puertas Pérez , por una temporada excepcional en la que se proclamó Campeón de España Junior en el CERA, además de 1º clasificado en la Super Copa Clio Trophy España, 1º clasificado en la Copa Clio Trophy de Tierra y 2º clasificado en la Clio Trophy de Asfalto 2025.

, por una temporada excepcional en la que se proclamó Campeón de España Junior en el CERA, además de 1º clasificado en la Super Copa Clio Trophy España, 1º clasificado en la Copa Clio Trophy de Tierra y 2º clasificado en la Clio Trophy de Asfalto 2025. Marco Aguilera López , Campeón Junior y 3º clasificado en la Toyota GR Cup Spain 2025.

, Campeón Junior y 3º clasificado en la Toyota GR Cup Spain 2025. Mariam Antelo Ramírez , Campeona de España de Copilotos Junior en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto 2025.

, Campeona de España de Copilotos Junior en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto 2025. Pablo Hernández Zapata , Campeón de la Copa Porsche Sprint Challenge Ibérica 2025.

, Campeón de la Copa Porsche Sprint Challenge Ibérica 2025. José Blanco Rosales , 1º clasificado de la Clase 4 de la Copa de España de Montaña 2025.

, 1º clasificado de la Clase 4 de la Copa de España de Montaña 2025. Federico Mogni , 1º clasificado en la categoría T4 del Campeonato de España de Todo Terreno 2025.

, 1º clasificado en la categoría T4 del Campeonato de España de Todo Terreno 2025. David Jesús Nieto Romero , 1º clasificado de la Copa de España de T4 2025 en la categoría de copilotos.

, 1º clasificado de la Copa de España de T4 2025 en la categoría de copilotos. Carlos Ruiz Moreno, Campeón de Europa de Copilotos en la categoría Challenger T3 de la FIA European Baja Cup.

La Federación quiso también rendir un merecido homenaje a quienes han dedicado toda una vida al automovilismo. Recibió un reconocimiento especial Amador Jaén Guillermo por sus 45 años ininterrumpidos en la competición. Asimismo, fueron distinguidos por su trabajo y dedicación Alfredo Franco Sánchez y Miriam Samlami Silva.

En el ámbito de la comunicación, se premió a Keko Romero Sánchez, de La Guía del Motor, por la labor de difusión del automovilismo. También se reconoció la labor interna y de gestión federativa con un galardón para Rodolfo Fuentes Aguilar por su gestión económica como interventor de la FAA, así como para Manuel Aviñó Roger, presidente de la RFEDA y vicepresidente de la FIA, por su colaboración y apoyo a la gestión de la Federación Andaluza de Automovilismo.

Especialmente emotivo fue el reconocimiento a Manuel Muñoz Romero por toda una vida dedicada al automovilismo y por llevar al Rallye Sierra Morena a lo más alto del automovilismo europeo.