Jerez, epicentro este fin de semana de la gimnasia acrobática andaluza

El Campeonato de Andalucía Absoluto, Base y Escolar de Gimnasia Acrobática y la 1ª Fase de la Liga Andaluza de Gimnasia Acrobática se disputa desde este viernes 14 al domingo 16 de marzo en el Palacio Municipal de Deportes de Chapín. El torneo autonómico está organizado por la Federación Andaluza de Gimnasia, cuenta con la colaboración del CD Diversia Jerez y el Ayuntamiento de Jerez y se espera la participación de más de 750 gimnastas de toda la comunidad andaluza.

El delegado de Deportes y Educación, José Ángel Aparicio, junto a la delegada provincial de la Federación Andaluza de Gimnasia, Silvia Estela Castillo, y los directores del CD Diversia Jerez, Víctor Pans y Marcos Pérez, ha presentado el evento y Aparicio ha dado las gracias a los organizadores y colaboradores por traer a Jerez una competición de este nivel. "El Ayuntamiento de Jerez abre las instalaciones del Palacio de Deportes de Chapín para que estos jóvenes atletas de la acrobacia nos hagan disfrutar con sus habilidades. Tenemos que reconocer la labor y el gran trabajo del CD Diversia Jerez en la gimnasia acrobática andaluza y nacional".

El delegado ha invitado a la ciudadanía de Jerez a asistir a este campeonato andaluz. "La gimnasia acrobática es un espectáculo que cautiva. Los malabarismos, la fuerza, la energía, el arte de ejecutar movimientos corporales nos crea una ilusión visual única", ha asegurado. "Jerez recibe con los brazos extendidos a estos atletas y les desea que disfruten de la gimnasia acrobática. Queremos que vean cumplidos sus retos, sus sueños personales tras horas y horas de duro entrenamiento", ha añadido.

Silvia Estela del Castillo ha agradecido al CD Diversa su iniciativa de traer el campeonato a Jerez. Ha recordado que la gimnasia acrobática "es un arte porque no es sólo actitud y aptitud física sino también emoción cuando el deportista sincroniza sus movimientos e ideas con la música. Es la magia que cautiva". La delegada ha tenido palabras de elogio hacia nuestra ciudad. "Jerez es un escenario casi perfecto, tiene belleza y cultura. Todos los gimnastas quieren venir a Jerez". A nivel deportivo, la delegada ha recordado que Andalucía tiene grandes gimnastas, como se ha demostrado en la Copa del Mundo de Gimnasia Acrobática celebrada la semana pasada en Bélgica.

Víctor Pans ha explicado que el CD Diversia Jerez lleva compitiendo a nivel autonómico desde hace siete años y a nivel nacional desde 2022. "Empezamos con dos gimnastas y ahora somos más de 300". Una situación que ha colocado al club como un referente nacional. Ha hecho hincapié en que la gimnasia acrobática es inclusiva porque no se discrimina por el físico. "Invito a la gente de Jerez a que vengan a ver el campeonato porque muchas veces no se sabe hasta dónde se puede llegar. A veces se asocia la gimnasia a gente muy delgada, a unos cánones estéticos que en la gimnasia acrobática no se cumplen porque en nuestro deporte tienen cabida todo tipo de cuerpos y fisonomías".

Víctor Pans anima a los jóvenes a que conozcan la gimnasia acrobática y ha subrayado que Andalucía es una potencia internacional. "La gente va a ver un espectáculo de mucha calidad. A nosotros nos gustaría seguir creciendo como club, que se hablará de Diversia Jerez y de los gimnastas acrobáticos. Queremos seguir trabajando de la mano del Ayuntamiento para que Jerez sea un referente".