El Jerez Industrial arrasa al Puerto Real (1-4)

El Jerez Industial ha logrado la primera victoria de la temporada imponiéndose al Puerto Real en el campo Virgen del Carmen, escenario en el que los blanquiazules han realizado un gran partido para terminar arrasando a un rival de los de postín y que como los industrialistas aspiran a pelar esta temporada por el ascenso de categoría. El resultado habla por sí solo de lo que ha sido el encuentro en el campo puertorrealeño, un 1-4 que mantiene a los jerezanos invictos tras iniciar el curso hace una semana con un empate sin goles frente al Ciudad de Cádiz. Por contra, el Puerto Real suma la segunda derrota en liga tras la que sufrió hace siete días en Chiclana y cierra la clasificación de la Primera Andaluza gaditana.

El conjunto de José Manuel Mena afrontaba una complicada salida ante un rival que ya había perdido en su estreno en la categoría. El empate a cero en el Pedro Garrido frente al Ciudad de Cádiz obligaba a los jerezanos a sacar el mayor rédito posible en el Virgen del Carmen y los industrialistas no han fallado. El técnico alineó de inicio a Kike Reguero en la portería, con Benítez, Serrano, Candi, Boli, Manu Rojas, Juan Chaves, Salvi, Alberto Fernández, Yassine y Henri como hombres de campo.

Los visitantes llevaron desde el primer momento la iniciativa del encuentro y a los 19 minutos Manu Rojas abría la lata para el equipo de José Manuel Mena, que ponía el encuentro a su favor. Lejos de dar un paso atrás para conservar la ventaja, los blanquiazules seguían merodeando la meta contraria y a los 40 minutos Salvi Garrido aprovechaba el rechace del portero local para embocar a gol, haciendo el segundo de la mañana, resultado (0-2) con el que ambos equipos se marcharon camino del vestuario.

En la reanudación, el Puerto Real trató de dar un paso adelante para intentar recortar distancias y meterse de lleno en el choque, pero lejos de eso, el Jerez Industrial volvió a dar un nuevo picotazo y Candi, de un certero testarazo, establecía el 0-3 de la tranquilidad, resultado que prácticamente sentenciaba el encuentro. Los locales lograban recortar distancias en el 51' gracias a un penalti materializado por Roberto Viciana y aunque tuvieron un arreón, los industralistas supieron mantenerse a flote y salir a la contra con peligro sin que el resultado peligrara.

Candi pudo hacer el segundo de su cuenta particular y el cuarto del Industrial, pero el remate de cabeza esta vez lo desviaba el meta puertorrealeño. No fue hasta el tiempo de descuento cuando caía el cuarto, obra de Yassine que dejaba el resultado en el definitivo 1-4. El Jerez Industrial afrontará la próxima semana la tercera jornada de liga recibiendo a la UD Roteña, encuentro que no se podrá jugar en el Pedro Garrido por la resiembra que se está llevando a cabo desde hace unos días. Los rojillos también han sumado el primer triunfo de la temporada (tras caer en el derbi contra el Rota en la primera jornada) superando 3-1 al Chiclana B.