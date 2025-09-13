El Jerez Industrial busca su primer triunfo del curso en Puerto Real

La segunda jornada de la Primera Andaluza de Cádiz la ha abierto este sábado el Guadalcacín con un triunfo por 2-1 ante el Taraguilla y la completan este domingo el Jerez Industrial con su visita al Puerto Real (12:00) y el Xerez DFC B al Trebujena (18:00) en dos duelos bastante atractivos, en los que los jerezanos no lo van a tener fácil.

Los de David Navarro, en un partido intenso y complicado en el Fernández Marchán, han sumado sus primeros tres puntos del curso gracias a un gol en el descuento de Miguel Alonso. La primera parte terminó con empate a uno y con dos jugadores expulsados, uno por cada banda. Se adelantaron los locales con una diana de Hamza a los 13 minutos, igualó Michael en el 27' y en el 39' vieron la roja Manu Macías y Josema. Con esta victoria, los pedáneos olvidan el revés de la pasada jornada en Tarifa (3-0).

El Jerez Industrial, optimista

El Jerez Industrial, que abrió la competición con un empate a cero que le supo a poco ante el Ciudad de Cádiz en el Pedro Garrido, encara su primera salida del curso al Virgen del Carmen con el reto de conseguir su primera victoria en un escenario que nunca es fácil, ni por el rival ni por el terreno de juego. Los locales cayeron en su estreno contra el filial del Chiclana por 1-0.

Los de José Manuel Mena han completado una buena semana de trabajo y el entrenador blanquiazul recupera para este duelo al extremo derecho Pedro Montalván, que sufrió un fuerte esguince de tobillo en el amistoso de pretemporada ante el Atlético Sanluqueño y que le impidió jugar en la puesta de largo de su equipo la pasada semana.

El preparador blanquiazul, pese a abrir la liga con una igualada, se muestra "muy contento con el equipo, me transmite muy buenas sensaciones. Hemos montado un buen grupo, joven, con hambre, ilusión, ganas y una predisposición al trabajo grande, creo que vamos a dar mucha guerra. Me gusta lo que tenemos, aunque estamos todavía intentando completar la plantilla con el fichaje de un buen nueve. Perdimos a Dani Herrera y encontrar un perfil similar es imposible, muy pocos jugadores garantizan el número de goles que él nos hacía cada temporada".

Bajo su punto de vista, la categoría esta campaña se presenta "muy muy igualada y competida, más que la temporada pasada, en la que había un Racing Portuense potentísimo. Este año estará todo muy apretado, me gustan Algaida, Barbate, Rota, Roteña, Arcos... Hay muchos equipos fuertes y todos peleamos por lo mismo, estar arriba".

Su primera parada lejos del Pedro Garrido llega este domingo en Puerto Real y espera un encuentro "complicado y disputado, como los van a ser todos. No tengo muchas referencias del rival, pero es un equipo joven, que saca partido a su campo, que es pequeño. De todos modos, tengo mucha fe en mi equipo, está con ganas y en pretemporada hemos mostrado un buen nivel frente a rivales de superior categoría como la Lebrijana, el Sanluqueño o el Xerez DFC y ante el Ciudad de Cádiz estrellamos tres balones en los palos, la pelota no quiso entrar. Esto es fútbol y tendremos que sufrir, a final se llevará el gato al agua el equipo que menos errores cometa".

Complicada salida para el Xerez DFC B

Por su parte, el filial del Xerez DFC B, que no pudo en su regreso a la categoría derrotar a un complicado UD Algaida en La Granja y cayó por 0-1, afronta un duelo tan atractivo como complicado en el Temblador Barrios contra el Trebujena. Los pupilos de Elio Delgado arrancaron la competición con buen pie, al imponerse al Taraguilla por 1-2 y este domingo pelean por hacer un pleno de triunfos que les mantenga en la parte alta de la clasificación.

Francis puede contar con todos los futbolistas que han realizado la pretemporada con la primera plantilla a excepción de Yonier, que ha sido convocado por Antonio Fernández para el desplazamiento a Totana para la cita que la escuadra azulina debe afrontar con el CD Unión Malagueño.