Un Jerez Industrial mermado en ataque recibe a un Rota en horas bajas

Jerez Industrial y CD Rota se miden este domingo (12:00) en el campo Pedro Garrido en un choque de altura, vital de cara a las aspiraciones de ambas escuadras de pelear por el ascenso a División de Honor. Frente a frente, tercero, los locales con 32 puntos, ante el cuarto, los verderones, que tienen una unidad menos. Ninguno de los dos conjuntos atraviesa su mejor momento, pero los del jerezano Jero Osorio, un técnico que conoce bien la 'casa blanquiazul', es mucho más delicado.

Los de José Manuel Mena desde que comenzó 2025 han logrado únicamente un triunfo, en el primer partido del año ante el Chipiona, y luego encadenaron dos derrotas seguidas, frente al Algeciras B y en el derbi contra el Guadalcacín, y empataron la pasada jornada en el Temblador Barrios con el Trebujena (1-1). Por su parte, los roteños no han ganado en este nuevo año. Un empate frete al Ciudad de Cádiz en la primera jornada de enero tras el parón de Navidad y tres derrotas consecutivas, Taraguilla, Arcos y Barbate, le han bajado de la primera plaza que llegó ostentar. No suma de tres desde que goleó en casa antes de las vacaciones por 7-0 al filial de la Balona.

El compromiso para los blanquiazules no se presenta fácil ni por el rival ni por las numerosas bajas, especialmente en ataque. Su goleador Dani Herrera, aunque jugó en Trebujena, sigue con molestias y no se encuentra al cien por cien ni muchísimo menos, pero ha entrado en la convocatoria para echar una mano a sus compañeros en caso necesario, están descartados Iván Olmo, Legupín y, Josema y Reguera y Pedro son dudas, ya que se encuentran estudiando para realizar las oposiciones a la Policía y no han podido entrenar durante la semana.

El preparador industrialista lamenta las ausencias y explica que "montamos un circo y nos crecen los enanos, es increíble la mala suerte que estamos teniendo en ese sentido en las últimas semanas. Se nos han acumulado todos los problemas en el ataque, Dani es un hombre muy importante para. Aún así, la gente está trabajando bien, tiene ganas, el grupo está unido y los chavales que salgan lo intentarán hacer lo mejor posible".

El rival no está mostrando su mejor nivel tras el parón navideño, pero el jerezano no se fía y se muestra cauto: "Es cierto que vienen en horas bajas, con resultados negativos, pero me gusta mucho el Rota, lleva toda la temporada en la zona alta y cuenta con buenos jugadores que marcan diferencias, como Orihuela, Bernal, Carmelo o Juanlu. Será un partido muy difícil y duro, entre dos rivales que no estamos en nuestra mejordinámicaa, pero los daremos todo para sumar los tres puntos porque son vitales. Estamos preparados, pero nos conocen bien y no lo tendremos fácil. Insisto, me gusta bastante el Rota, está pensado para estar arriba".

Por último, Mena lanzó un mensaje a sus aficionados. "Les pido lo de siempre, que acudan al campo y que nos ayuden. No es fácil por la situación del equipo, pero necesitamos el respaldo de la grada. Los auténticos son fieles y acudirán al campo. El fútbol son rachas, pero vamos a salir a reventar y a por todas, pero les necesitamos".

El Guada, a San Fernando

Por su parte, el Guadalcacín, que ha remontado y se encuentra en un buen momento, con un empate ante el Barbate y dos victorias seguidas ante dos gallitos, el Jerez Industrial (0-2) en el Pedro Garrido y el líder Racing Portuense (2-1) en el Antonio Fernández Marchán, visita al Grupo Empresa Bazán a las doce. Los de David Navarro, con 26 puntos, están a diez del Chipiona, que marca el descenso y su adversario de esta jornada, es 13º con tres unidades menos.